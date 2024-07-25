АЗС заводят в тень: как Кабмин провоцирует заправки продавать горючее "мимо кассы"

Правительство предложило новую систему налогообложения для АЗС, которая может кардинально изменить рынок горючего

Эксперты топливной отрасли подвергли критике законопроект №11416, который предлагает существенные изменения в налогообложении, в частности для автозаправочных станций. Эта инициатива направлена на увеличение поступлений в бюджет в условиях войны, но может погубить несетевые заправки.

Сегодня администрирование налога на прибыль (ННП) для АЗС является сложным процессом. В отличие от НДС, который можно отслеживать в режиме онлайн, для проверки ННП необходимо проводить документальные проверки, требующие значительных ресурсов.

Предложение правительства

Правительство предлагает ввести систему "авансовой платы" ПНП, которая фактически является фиксированным ежемесячным платежом. Размер платежа предлагается рассчитывать на базе размера резервуарного парка АЗС.

По предварительным расчетам средняя АЗС должна платить около 320 тыс. грн в месяц. А это больше, чем сегодня платят даже самые большие сети АЗС в Украине.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отмечает, что привязка налога к объему резервуаров не отражает реальную прибыльность АЗС. По его мнению, расчет этого платежа тоже смотрится странно. Это размер резервуарного парка в кубометрах, умноженный на половину мало установленной заработной платы. В среднем АЗС имеют 80 кубов хранения, минимальная зарплата сейчас 8000 грн. То есть в среднем ежемесячно АЗС и должно платить эти 320 тыс. грн. Проблема еще и в том, что 70% украинских АЗС в первом квартале этого года не зарабатывали 320 тыс. грн. То есть с них хотят взять больше, чем у них физически есть.

Он считает, что из расчета маржинальности и прибыльности АЗС речь может идти о 80-150 тыс. грн ПНП в месяц в зависимости от объемов реализации. Но привязка к реализации имеет свои риски, потому что горючее может просто пойти "мимо кассы".

В частности, президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук отмечает, что этот законопроект – не что иное, как механизм принуждения малых АЗС к поднятию цен. Ведь для них такой платеж может стать убийственным.

И если в целом эта реформа может не только увеличить поступление в бюджет, но и способствовать очищению топливного рынка от недобросовестных игроков. То механизмы ее реализации еще требуют значительных доработок.

Ранее "Телеграф" писал, что эксперт рассказал, какие цены на горючее будут после повышения акцизов. Несмотря на значительное повышение использования автогаза все равно останется выгодным.