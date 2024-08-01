В России зарождается новая элита. Максимально гнусная, людоедская и примитивная

Михаил Подоляк проанализировал эволюцию российской агрессии против Украины, предостерегая о формировании новой, агрессивной российской элиты

Напомним, что война против Украины началась единоличным решением субъекта Путина. Формальное заседание российского Совбеза требовалось только для фиксации "коллективного преступления". Надежды на то, что русский народ немедленно выступит против, были смешными. Но надежды, что россияне со временем отрезвляют от человеческих и экономических потерь, тоже не оправдались. Совершенно. Сегодня против Украины воюет практически вся Российская Федерация. Потери вместе с постоянным давлением пропаганды ожесточили население, зацементировали ненависть ко всему украинскому.

Противников войны заставили замолчать, частично выдавив их из страны, частично – сгноив в тюрьмах. Агитация за войну с Украиной, НАТО и всем окружающим миром теперь распространяется в РФ даже в музейных экскурсиях, из школьных учебников и театральных подмостков – конечно, и через все доступные телевизионные и интернет-каналы. Сомнений там ни у кого не осталось: "Россия ведет в Украине спровоцированную демократиями войну за выживание". Абсурдно? Да. Потому что у нас классическая геноцидная война агрессора против другого суверенного государства. Агрессор – исключительно Россия. Но меньше с тем…

Сегодня в боях рождается не только новая украинская элита, но и новая… русская. Максимально гнусная, людоедская и примитивная. А потому составленную в окопах пропагандистскую мифологию о "защите Отечества" и "борьбе за многополярный мир" невозможно будет разрушить в течение жизни вызревавшего поколения, рассматривая украинцев в прицел.

Мы должны быть готовы к тому, что уничтожение Украины станет в будущем смыслом жизни более ста миллионов россиян. И это должно определять наши нынешние действия. Просто подумайте обо всем этом…

Источник: сообщение в Telegram-канале Михаила Подоляка