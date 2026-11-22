Украинка сравнила свою реакцию с возмущением итальянцев на сломанные спагетти

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Жители Азии только познают украинский борщ. Неудивительно, что они едят его неправильно, насыпая сверху на хлеб, как намазку на бутерброд.

Соответствующее видео распространила пользовательница под ним its_aliya_ya в социальной сети Threads. Когда ее спросили, действительно ли борщ в кадре, она подтвердила это и в шутку назвала блюдо "буДебродом".

На кадрах видно как за столом сидят два человека азиатской внешности и один из них перемешивает борщ в тарелке. Затем он берет ложку и насыпает борщ на кусок хлеба, который ему подставил товарищ, после чего последний начинает есть этот "бутерброд".

"Я теперь поняла реакцию итальянцев на сломанные спагетти", – написала женщина.

Как отреагировали в сети

В комментариях пользователи шутили о том, как после увиденного будут есть азиатские блюда. А некоторые вспоминали собственные истории о необычной подаче борща.

"Украинцы: борщ с хлебом. Китайцы: хлеб с борщом", – так описал увиденное @vitaliihanulych.

Пользователь @ddnaiko вспомнил, как его друг из Франции переработал борщ в однородное блюдо с тертым сыром.

"Он перелил борщ в блендер, перебил его, добавил сметану, снова немного перебил, насыпал это в тарелку и добавил сверху сыр натертый. И сказал в конце, что теперь это блюдо доготовлено", — написал @ddnaiko.

Один из читателей рассказал, как его друг из Франции решил "доготовить" борщ. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"Поем теперь азиатскую еду вилкой!" – пошутил @nikospilniy.

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