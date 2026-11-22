Азиаты едят борщ не так, как украинцы: видео вызвало бурные споры
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Украинка сравнила свою реакцию с возмущением итальянцев на сломанные спагетти
Жители Азии только познают украинский борщ. Неудивительно, что они едят его неправильно, насыпая сверху на хлеб, как намазку на бутерброд.
Соответствующее видео распространила пользовательница под ним its_aliya_ya в социальной сети Threads. Когда ее спросили, действительно ли борщ в кадре, она подтвердила это и в шутку назвала блюдо "буДебродом".
На кадрах видно как за столом сидят два человека азиатской внешности и один из них перемешивает борщ в тарелке. Затем он берет ложку и насыпает борщ на кусок хлеба, который ему подставил товарищ, после чего последний начинает есть этот "бутерброд".
"Я теперь поняла реакцию итальянцев на сломанные спагетти", – написала женщина.
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Как отреагировали в сети
В комментариях пользователи шутили о том, как после увиденного будут есть азиатские блюда. А некоторые вспоминали собственные истории о необычной подаче борща.
"Украинцы: борщ с хлебом. Китайцы: хлеб с борщом", – так описал увиденное @vitaliihanulych.
Пользователь @ddnaiko вспомнил, как его друг из Франции переработал борщ в однородное блюдо с тертым сыром.
"Он перелил борщ в блендер, перебил его, добавил сметану, снова немного перебил, насыпал это в тарелку и добавил сверху сыр натертый. И сказал в конце, что теперь это блюдо доготовлено", — написал @ddnaiko.
"Поем теперь азиатскую еду вилкой!" – пошутил @nikospilniy.
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