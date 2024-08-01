У Росії зароджується нова еліта. Максимально мерзенна, людожерська і примітивна

Михайло Подоляк проаналізував еволюцію російської агресії проти України, застерігаючи про формування нової, агресивної російської еліти

Нагадаю, що війна проти України розпочалася одноосібним рішенням суб’єкта Путіна. Формальне засідання російського Радбезу було потрібне тільки для фіксації "колективного злочину". Сподівання, що російський народ негайно виступить проти, були смішними. Але надії, що росіяни з часом протверезіють від людських та економічних втрат, також не виправдалися. Абсолютно. Сьогодні проти України воює практично вся Російська Федерація. Втрати разом з постійним тиском пропаганди озлобили населення, зацементували ненависть до всього українського.

Противників війни змусили замовчати, частково вичавивши їх з країни, частково – згноївши у тюрмах. Натомість агітація за війну з Україною, НАТО й усім навколишнім світом тепер поширюється в РФ навіть у музейних екскурсіях, зі шкільних підручників і театральних підмостків – звісно, і через усі доступні телевізійні та інтернет-канали. Сумнівів там ні в кого не лишилося: "Росія веде в Україні спровоковану демократіями війну за виживання". Абсурдно? Так. Тому що маємо класичну геноцидну війну агресора проти іншої суверенної держави. Агресор – виключно Росія. Але менше з тим…

Сьогодні в боях народжується не лише нова українська еліта, а й нова… російська. Максимально мерзенна, людожерська і примітивна. А тому складену в окопах пропагандистську міфологію про "защиту Отечества" і "борьбу за многополярный мир" неможливо буде зруйнувати протягом життя покоління, яке визрівало, розглядаючи українців у приціл.

Ми маємо бути готові до того, що знищення України стане в майбутньому сенсом життя для понад ста мільйонів росіян. І це має визначати наші теперішні дії. Просто подумайте про все це…

Джерело: допис у Telegram-каналі Михайла Подоляка