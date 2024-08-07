Историк Александр Палий рассказал о том, как к Курску относились во времена Руси

Однажды князя Андрея Владимировича, сына Владимира Мономаха, стремились выгнать из Руси, то есть из Украины, и отправить в Курск, то он сказал: "Я велю на своей отчине смерть принять. Лучше мне смерть с женой на своей отчине и дедизне взять, чем Курское княжение".

В целом в древности все князья традиционно считали, что их Родина ("отчина") — это Русь, то есть земля современной Киевской, Житомирской, Черниговской, и частей Черкасской и Полтавской областей. Русью в те времена называлась эта территория Центральной Украины, а начиная с конца 12 века – и Западная Украина. Все остальные земли, подконтрольные Рюриковичам (Залесье, Новгород, Полоцк, Псков и др.) Русью не считались, а, следовательно, не были и Родиной или отчиной для князей-Рюриковичей.

Все князья династии обязаны были беречь эту землю, посылая дружины воевать в пользу Киева даже из тех земель, где степняков никогда и не видели.

Летопись сообщает трогательную историю, когда князь Ростислав, внук Владимира Мономаха, всю жизнь княживший в далеком Смоленске, почувствовав, что умирает, сказал: "Не могу я здесь лечь. Повезите меня в Киев. Если меня Бог возьмет в пути, то положите меня, по отчим благословениям, в Церкви святого Феодора (в Киеве).

Источник: пост Палия в Facebook