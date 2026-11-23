Тарифы на проезд предлагают проверять каждые полгода

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На сайте Кабмина зарегистрировали петицию с требованиями об изменении правил пассажирских перевозок. В частности, предлагают не допускать на городские маршруты автобусы и маршрутки старше 10 лет, а на пригородные – старше 15 лет. Среди семи требований также есть финансовая ответственность водителей и перевозчиков за хамство по отношению к пассажирам.

Сбор подписей под петицией Александра Устинова на сайте Кабинета Министров Украины начался 20 ноября 2026 года. Устинов просит изменить Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, утвержденные постановлением Кабмина № 176 от 18 февраля 1997 года, и другие нормативно-правовые акты.

Петицию об изменении правил перевозок открыли для сбора подписей 20 ноября

Требования к возрасту и состоянию автобусов

Возраст автобусов и маршрутных такси автор петиции предлагает отсчитывать от даты изготовления:

для города – 10 лет

для пригородной местности и сел – 15 лет.

Каждое транспортное средство предлагают оборудовать кондиционером или климат-контролем, отоплением и бесплатным Wi-Fi. Перевозчики должны обеспечивать бесперебойную работу кондиционирования летом, отопления зимой и доступ к интернету.

На всех городских и пригородных маршрутах предлагают внедрить единый автоматизированный электронный билет европейского образца. Система будет фиксировать точное время валидации билета, чтобы пассажиры могли пересаживаться в пределах установленного времени. Такой учет также должен сделать движение средств прозрачным.

В начале ноября 2026 года в петиции в Киевсовет также предложили ограниченные по времени билеты для пересадок: за 30 грн на 90 минут и за 45 грн на 120 минут. Автор предлагал возвращать стоимость поездки на карту, если транспорт сломался или не доехал до места назначения по вине перевозчика.

Запрет музыки и курения и требования к поведению водителей

Водителям предлагают запретить включать в салоне музыку или другое звуковое сопровождение, за исключением объявлений остановок. Запрет на курение, в том числе электронных сигарет, будет действовать для водителей и в салоне, и на остановках общественного транспорта.

Отдельное требование – закрепить обязанность водителей вежливо общаться с пассажирами.

"Установить персональную финансовую ответственность водителя и перевозчика за грубость, хамство или необоснованный отказ в перевозке льготных категорий граждан", – предлагает автор.

Проверка тарифов и лишение права на маршруты

Государство и муниципалитеты, по предложению Устинова, должны контролировать обоснованность стоимости проезда. Каждые шесть месяцев предлагают пересматривать тарифы и проверять, из каких расходов складывается себестоимость перевозок, чтобы предотвращать необоснованное повышение цен.

Государственной службе Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности) предлагают расширить полномочия для регулярных проверок. За каждое зафиксированное нарушение хотят ввести существенный штраф.

Если перевозчик допустит более трех нарушений в течение квартала, договор с ним предлагают расторгать в обязательном порядке. В таком случае перевозчик потеряет право обслуживать все закрепленные за ним маршруты.

Важно: подать петицию может каждый украинец. Чтобы ее рассмотрел Кабмин, она должна собрать 25 тысяч подписей.

Ранее "Телеграф" рассказывал об инициативе ввести в Киеве бесплатный проезд. Виталий Кличко заявил, что за 11 лет государство не компенсировало Киеву расходы на перевозку льготников, а долг превысил 8 млрд грн. Каждый год городской транспорт перевозит более миллиона пассажиров с правом на льготный проезд за счет бюджета столицы.