На этикетке "Живчика" есть интересная деталь: сколько яблочного сока на самом деле в бутылке
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На этикетке напитка первой в списке ингредиентов стоит вода
Состав популярных напитков иногда может удивить покупателей, особенно когда речь идет о содержании натуральных ингредиентов. Надписи на упаковке не всегда дают полное представление о том, сколько именно сока содержится в бутылке.
Сколько яблочного сока на самом деле добавляют в "Живчик", показали на примере информации с этикетки двухлитровой бутылки. Соответствующий пост с фотографиями состава опубликовал аккаунт nutly.cc в Threads.
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Согласно информации на этикетке, в яблочном "Живчике" доля сока составляет 10%. Производитель использует концентрированный яблочный сок, который в перечне ингредиентов указан третьим – после глюкозно-фруктозного сиропа с сахаром или сахара.
Отдельно на упаковке приведены показатели пищевой ценности. В частности, содержание сахаров составляет 9,6 г на 100 г напитка. Этот показатель не стоит путать с долей яблочного сока: речь идет о разных характеристиках состава продукта.
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