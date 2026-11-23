На этикетке напитка первой в списке ингредиентов стоит вода

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Состав популярных напитков иногда может удивить покупателей, особенно когда речь идет о содержании натуральных ингредиентов. Надписи на упаковке не всегда дают полное представление о том, сколько именно сока содержится в бутылке.

Сколько яблочного сока на самом деле добавляют в "Живчик", показали на примере информации с этикетки двухлитровой бутылки. Соответствующий пост с фотографиями состава опубликовал аккаунт nutly.cc в Threads.

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Согласно информации на этикетке, в яблочном "Живчике" доля сока составляет 10%. Производитель использует концентрированный яблочный сок, который в перечне ингредиентов указан третьим – после глюкозно-фруктозного сиропа с сахаром или сахара.

Доля сока относится к яблочному варианту "Живчика"

В перечне ингредиентов производитель уточняет, какой именно сок использовал

Отдельно на упаковке приведены показатели пищевой ценности. В частности, содержание сахаров составляет 9,6 г на 100 г напитка. Этот показатель не стоит путать с долей яблочного сока: речь идет о разных характеристиках состава продукта.

Содержание сахаров производитель указывает отдельно от доли сока

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