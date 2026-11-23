Директор Центра ближневосточных исследований AMES о том, почему Украина открыто признала удар

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Украина впервые на уровне президента признала удар по российским кораблям в Средиземном море. Предыдущие эпизоды у берегов Ливии – газовоз Arctic Metagaz, танкеры – украинская сторона оставляла без комментариев. На этот раз есть название корабля, количество дронов и видео.

Деталь, которую стоит уточнить: "у берегов Ливии" на самом деле означает причал военно-морской базы в Бенгази, на территории, которую контролирует генерал Хафтар.

Вижу три причины, почему мы признали удар.

Первая – тип цели. Танкер – это гражданское судно, экология и жалобы в Международную морскую организацию. Корвет – боевой корабль агрессора, то есть законная цель. Признавать удар по нему безопасно.

Во-вторых, отрицать уже не имело смысла. Правительство Бенгази само сообщило об атаке дронов, ливийские военные говорили с AP, появилось видео с вертолета. Когда молчание ничего не скрывает, лучше самому определить, как подать событие. Классика.

В-третьих, адресат. Тобрук и Бенгази стали для России заменой Тартуса, где ее позиции пошатнулись после падения Асада, и поставки туда идут с Балтики через Гибралтар. Фраза "продолжаем операции в определенных акваториях" обращена ко всем, кто принимает российские корабли.

Теперь о рамке, которую уже продвигают. Бенгази заявляет, что Ливия не является стороной войны, а российский посол обвиняет Киев во втягивании третьих стран в конфликт. Но война в Ливии продолжается с 2011 года. Там уже воевали Турция, ОАЭ, Египет, тот же "Вагнер". Украина не открыла новый фронт, а пришла за теми, кто уже давно там окопался.

Несколько слов о "покровителях Хафтара". Интересы Египта и ОАЭ совпадают в Ливии, но расходятся в Сомали и Судане. В Судане Каир поддерживает армию, а Россия годами работала с ее противниками. Теперь Россия закрепляется еще и на западной границе Египта. Для Каира это вопрос опасного окружения, а не солидарности с Хафтаром. Египет покупает больше зерна в России, но украинская пшеница для него – существенное противовесие, которое не позволяет полностью зависеть от Москвы: более четверти импорта поступает из Украины.

В свое время у нас уже была дискуссия с египтянами о целях Украины в Африке. Услышав от нас "мы пришли за россиянами", они остались довольны. Эта формула работает, потому что цель ограничена: Украина не ищет постоянного присутствия или влияния. Россия приходит, чтобы остаться. Мы приходим за ней.

Реакция пока показательна. Бенгази заговорил о нарушении суверенитета и обратился в Совбез ООН. Триполи дистанцировался: выразил обеспокоенность втягиванием ливийских портов в чужие конфликты и одновременно упрекнул Бенгази в том, что суверенитет страны стал заложником раскола. Москва угрожает "ответом". Каир и Абу-Даби молчат. Защищать российский корвет никто не поспешил.

Источник: публикация Игоря Семиволоса в Facebook