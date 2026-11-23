Департамент Луганской ОГА заказал публикации о развитии области в онлайн-медиа

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Правоохранители расследуют возможное хищение бюджетных средств на рекламной закупке Луганской областной государственной администрации стоимостью 3,21 млн грн. По версии следствия, часть денег сняли наличными и отправили обычными посылками "Новой почты" в Днепр.

Обстоятельства дела изложены в судебном постановлении по уголовному производству № 42026130000000016. Департамент массовых коммуникаций Луганской ОГА объявил закупку в 2026 году для освещения экономического и социального развития области.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Полтора миллиарда на самопиар: кто из госгигантов спускает больше денег на рекламу во время войны

Как проходил рекламный тендер

Следователи считают, что руководство департамента привлекло к торгам общественную организацию "Свободный Восток", чтобы создать видимость конкуренции. По этой версии организации дали указание не снижать цену во время торгов.

"Свободный Восток" оставил свое предложение на уровне 3,225 млн. грн. Победил предприниматель Александр Сметанкин, предложивший выполнить заказ за 3,211 млн грн.

На торгах "Свободный Восток" не изменил своего ценового предложения Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Что следователи выяснили о посылках

По данным следствия, после победы Сметанкин заключил договор субподряда на 455,7 тыс. грн с подконтрольной ему предпринимательницей. После подписания актов по интернет-публикации ей перечислили первый транш – 192 тыс. грн. Следователи считают, что она сняла деньги наличными и оставила себе 20% как комиссию.

По версии правоохранителей, предпринимательница послала 76 800 грн из Кропивницкого и 63 000 грн из Свалявы. Обе посылки адресовали заместителю директора департамента. Следствие считает, что деньги предназначались для передачи руководительнице департамента.

Расследование продолжается. Описанные обстоятельства являются версией следствия, а хищение средств суд пока не установил.

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