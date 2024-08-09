Известный юрист проанализировал законопроект Зеленского и обратил внимание на пять важных вещей

Президент Украины подал в ВР Украины законопроект (номер 11469) "о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению права на приобретение и сохранение гражданства Украины". По этому законопроекту настораживают такие вещи.

1. Вопреки конституционному принципу единого гражданства курс на множественное гражданство.

У меня большое сомнение, что глава государства, который по функционалу должен быть гарантом соблюдения Конституции Украины, может подавать этот законопроект. По меньшей мере, стоит дождаться официального толкования Конституционным Судом статьи 4 Конституции Украины. Напомню, что представление давно лежит в Суде.

2. Возможность лишения гражданства в случае совершения определенных преступлений, то есть прекращения гражданства Украины не по основаниям, вытекающим из конституционных предписаний.

Однако это противоречит названию законопроекта как такового.

3. Либерализация порядка получения гражданства Украины для тех, кто приобретает гражданство по территориальному происхождению, в частности, если дед или баба проживали в УССР или УССР. То есть, без владения украинским языком, знание истории и основ Конституции.

4. Либерализация предоставления права на постоянное и временное проживание в Украине иностранцам и апатридам в дальнейшем для более простого приобретения ими, в том числе беженцами, гражданства Украины.

5. Поставление знака равенства между гражданами РФ и Белоруссии.

Прекрасно понимаю, что в послевоенный период Украина вынуждена будет стимулировать трудовую иммиграцию из беднейших государств мира.

Однако это не означает, что гражданство Украины должно предоставляться всем желающим. Особенно это касается людей, не желающих интегрироваться в целостное украинское общество, воспринимать наш язык, культуру и историю.