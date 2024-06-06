Если осторожно, то можно? Разрешено ли двойное гражданство в Украине, как получить второй паспорт и могут ли наказать

Существует множество способов получить второй паспорт, но за некоторые могу наказать

На днях Украину всколыхнула новость о том, что с 1 июня наша страна отменила исключение "проживания за границей". Речь идет о гражданах мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые постоянно проживают за пределами Украины и имеют соответствующие отметки в своих документах об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства. Они больше не имеют возможности выезжать за пределы Украины. В то же время в посольстве США в Украине отметили, что данное правило распространяется и на лиц, имеющих гражданство и Украины, и США. Все дело в том, что наша страна не признает наличие двойного гражданства.

О том, как тогда такие граждане "образовались" в Украине, можно ли украинцам иметь два гражданства, а также том как его получить, читайте далее в материале "Телеграфа".

На самом деле, несмотря на то, что среди украинцев бытует мнение о том, что двойное гражданство в нашей запрещено, на самом деле это не так. Точнее, не совсем так. В Украине институт гражданства регулируется законом Украины О гражданстве Украины № 2235-III от 18 января 2001 года и Европейской конвенцией о гражданстве, которая была ратифицирована Верховной Радой Украины 20 сентября 2006 года. Несмотря на то, что в этом документе зафиксирован принцип единого гражданства, в нем же и отсутствует норма, которая бы не допускала множественного гражданства.

Для справки: на самом деле вышеуказанный принцип единого гражданства не допускает существования гражданства административно-территориальных единиц Украины. То есть запрещается вводить гражданства определенных областей или городов. Например, невозможно быть гражданином Запорожья.

Таким образом Закон "О гражданстве Украины" прямо не разрешает украинцам иметь второй паспорт, но также и не запрещает получать гражданство других государств, а лишь не признает его. Это означает, что при наличии у гражданина Украины гражданства другого государства, когда тот находится на территории нашей страны, к нему применяются законы, как и к остальным гражданам. То есть, государство не принимает во внимание ваш второй паспорт, так как для него его "не существует".

Могут ли наказать за двойное гражданство

Порядок декларирования второго гражданства в Украине отсутствует, поэтому доказать факт наличия двух и более гражданств практически невозможно. Ответственности за двойное гражданство в Украине в настоящее время не предусмотрена. Украинцы не обязаны уведомлять о втором гражданстве и не несут уголовной или административной ответственности, когда получают второй паспорт. Украинцы также не обязаны отказываться от первого гражданства, если этого не требуют законы страны второго гражданства.

Важно: это не касается паспортов страны-агрессора. В этом случае, наличие такого паспорта может рассматриваться как измена родине.

В это же время второй паспорт может даже стать причиной прекращения гражданства Украины, но это происходит далеко не всегда. Это происходит в том случае, если украинец получил второй паспорт добровольно. При этом "Получить добровольно" означает, что человек подавал прошение о вступлении в гражданство другой страны по происхождению, натурализации, или получил гражданство за инвестиции.

Как получить второй паспорт

Существует множество способов. Но, как правило, они все требуют времени. Например, получить второе гражданство можно, если легально прожить в стране несколько лет, вступить в брак с гражданином другой страны, участвовать в программах репатриации. Такой путь может занимать вплоть до десятка лет. Также гражданин Украины получает своей паспорт по факту рождения. То есть, если ваш ребенок родился в другой стране, то тогда он автоматически получает и гражданство, например США, и Украины.

Напомним, зимой 2024 года в Украине появился текст законопроекта о множественном гражданстве.