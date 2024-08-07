Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве: кто может его получить
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Законопроект предусматривает шесть случаев наличия двойного гражданства
В Украине зарегистрирован законопроект об обеспечении права на получение и сохранение гражданства. Он, в том числе, закрепляет допустимые случаи наличия двойного гражданства.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. Отмечается, что автором законопроекта был президент Владимир Зеленский.
Наличие двойного гражданства предлагается допустить лишь в шести случаях, среди которых:
- получение ребенком при рождении украинского гражданства и гражданства другой страны или стран;
- получение гражданства другой страны ребенком в случае усыновления иностранными гражданами;
- автоматическое получение иностранного гражданства, если это предусмотрено в случае заключения брака с иностранцем;
- автоматическое получение гражданином Украины иностранного гражданства при достижении совершеннолетия, в случае применения законодательства о не получении документа о наличии другого гражданства;
- получение украинского паспорта гражданами стран, которые включены в перечень на получения гражданства Украины в упрощенном порядке;
- получение гражданства страны из этого же перечня гражданином Украины;
При этом наличие двойного гражданства не допускается в случаях, если лицо является гражданином страны-агрессора, страны-оккупанта, или страны, которая не признает территориальную целостность и суверенитет Украины. В частности, речь идет о тех странах, которые голосовали против Резолюции ГА ООН "О территориальной целостности Украины" от 27 марта 2014 г. № 68/262. К таковым относятся Россия, Армения, Беларусь, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Зимбабве, Венесуэла.
Напомним, Зеленский вносил в Верховную Раду законопроект об институте множественного гражданства еще 22 января 2024 года. Хотя документ обозначался как неотложный, но в конечном итоге его так и не поставили на голосование.