Зеленский внес в Раду законопроект о двойном гражданстве: кто может его получить

Законопроект предусматривает шесть случаев наличия двойного гражданства

В Украине зарегистрирован законопроект об обеспечении права на получение и сохранение гражданства. Он, в том числе, закрепляет допустимые случаи наличия двойного гражданства.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. Отмечается, что автором законопроекта был президент Владимир Зеленский.

Наличие двойного гражданства предлагается допустить лишь в шести случаях, среди которых:

получение ребенком при рождении украинского гражданства и гражданства другой страны или стран;

получение гражданства другой страны ребенком в случае усыновления иностранными гражданами;

автоматическое получение иностранного гражданства, если это предусмотрено в случае заключения брака с иностранцем;

автоматическое получение гражданином Украины иностранного гражданства при достижении совершеннолетия, в случае применения законодательства о не получении документа о наличии другого гражданства;

получение украинского паспорта гражданами стран, которые включены в перечень на получения гражданства Украины в упрощенном порядке;

получение гражданства страны из этого же перечня гражданином Украины;

При этом наличие двойного гражданства не допускается в случаях, если лицо является гражданином страны-агрессора, страны-оккупанта, или страны, которая не признает территориальную целостность и суверенитет Украины. В частности, речь идет о тех странах, которые голосовали против Резолюции ГА ООН "О территориальной целостности Украины" от 27 марта 2014 г. № 68/262. К таковым относятся Россия, Армения, Беларусь, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Зимбабве, Венесуэла.

Напомним, Зеленский вносил в Верховную Раду законопроект об институте множественного гражданства еще 22 января 2024 года. Хотя документ обозначался как неотложный, но в конечном итоге его так и не поставили на голосование.