Известный блоггер проанализировал события последних дней в Курской области

Виноват перед вами. Первые двое суток нашего "вторжения" на Россию, лично я жил эмоциями двух близких мне людей, принимающих непосредственное участие в этой операции. Конечно, никаких деталей в переписке не было, но я впервые почувствовал чрезвычайный подъем от того, что наши впервые за многие месяцы наступают – наступают быстро, успешно, уничтожая на своем пути все, что несло смерть в Украине.

Но первые дни, когда эффект неожиданности дает тебе не только драйв, но массу тактических преимуществ, прошли. И теперь, когда начинается сложная, иногда монотонная, а иногда стремительная и маневренная работа, когда с каждым днем будет становиться все сложнее, пора посмотреть на все это с холодной головой – почему выбрали такой вариант действий, какие перспективы и возможные последствия.

Прошлой ночью было время и вдохновение прочесть массу американских СМИ и специализированной литературы и сделать определенные выводы:

Это никакая не авантюра

Линия фронта в результате этой операции не увеличилась – она перестала быть линейной

Сырский, скорее всего, не был бенефициаром этой операции

А теперь по очереди. После возобновления американской военной помощи встал главный вопрос – какая номенклатура оружия нужна прежде всего. Эта номенклатура должна была изыматься в зависимости от того, что в первую очередь планируют делать ВСУ.

Понятно, что многие самолеты, которые могли бы изменить ситуацию на поле боя, мы бы по разным причинам не получили — это и дефицит подготовленных пилотов, и крайне слабая и уязвимая инфраструктура.

Господин Сырский настаивал на традиционном укреплении существующей линии обороны. Укрепление обычными методами, которые не менялись со времен Второй мировой. Но, как утверждает источник специализированного военного издания, Департамент стратегического планирования г-н Остин привел много аргументов того, что даже значительное усиление традиционной линейной обороны в условиях, когда враг превосходит тебя втрое (причем во всем – от количества личного состава до артиллерийского боекомплекта), не гарантирует даже сохранение существующих позиций, не говоря уже о контрнаступлении. Потому что противник эту оборону рано или поздно продавит. Шаг за шагом, село за деревней, но продавит. Ресурсов много, человеческие жизни – ничто, ненависть к Украине зашкаливает.

Тогда было принято решение (кем – не спрашивайте) нарушить линейность обороны и сделать ее "рваной" и максимально мобильной. В условиях жесткой секретности (замысел операции с нашей стороны знало меньше людей, чем пальцев на одной руке, а командиры получили свои задачи только 4 августа) был совершен прорыв в месте, которое спутниковая и агентурная разведка обнаружила, как самое слабое.

Быстрое рассредоточение, захват основных логистических пунктов, подрыв военных коммуникаций и переход к тактике "рваного фронта". В такой ситуации, как в Курске, украинская армия работает высокомобильными группами – преимущественно в лесной местности и с хорошей разведкой – ищите иглу в стоге сена. Это ответ для тех, кто пишет, что линия фронта увеличилась. Теоретически – да, фактически – нет. Именно так должна бороться более слабая сторона с более сильным врагом.

Полковник Королевского института объединенных служб Британии Самуэль Рамани считает, что украинское наступление способствует достижению трех ключевых целей:

отвлекает российскую армию от наступательных операций в Донецкой области – например, Militarist утверждает, что начался отвод тысячи российских солдат из Харьковского направления и тысячи – с Торецкого. С бронетехникой и боекомплектом;

сеет раздор в российском обществе;

способствует предстоящему соглашению по "обмену земель".

А по мнению представителя Департамента стратегического планирования Пентагона, в дальнейшем возможны два варианта разведки событий:

Первый. Максимальное уничтожение логистических баз, железнодорожных путей, складов боеприпасов, аэродромов, мостов в полосе прифронтовой рф. После этого стремительный уход на помощь нашим войскам, ведущим оборонительные бои в Донецкой области. Причем мероприятие может состояться в тыл наступающему врагу.

Второй. Создание временной "санитарной зоны" на территории России с содержанием соответствующего плацдарма и ключевых объектов врага — как военного, так и хозяйственного характера. С оттягиванием на себя резервов противника и уничтожением его инфраструктуры.

Пойдут ли наши в Курск или в АЭС? По мнению большинства экспертов – нет. Ибо нет практического смысла – раз. Максимально увеличивается логистическое плечо – два. Конечно, наши воины могут покупать себе за гривны продукты в "Пятерочке", а боеприпасы в "Военторге", но лучше не рисковать.

Могли бы наши уничтожить столько вражеских объектов дистанционно с нашей территории? Нет, нет и еще раз нет. Смогли бы столь успешно пополнить обменный фонд? Нет. Могли бы столь эффективно заставить противника отвлекаться от основных задач? Нет, нет и нет.

Даже если будет принято решение на скорый уход (не думаю, что это произойдет в ближайшие дни), наши успеют заминировать на территории врага все, что только возможно – железнодорожные пути, основные и рокадные пути, мосты и т.д. Именно так должна действовать армия, уступающая своему противнику в традиционных компонентах. Становиться в глухую оборону – не выход, постоянно маневрировать, заставлять противника воевать на своей территории, рвать слабые места – шанс на победу.

Кто в деталях знал об этой операции с украинской стороны? Еще раз: не больше 5 человек. Если внимательно послушаете Сабрину Сингх и почитаете что-то менее пророссийское, чем The New York Times с ее экспертами, то поймете, для чего это все и зачем.

А теперь снимайте розовые очки. Если операция завершится успешно, она войдет в учебники военного дела, как сдерживать и даже побеждать противника, превосходящего тебя во всем. Но то, что она завершится успешно, гарантии не даст никто – ни Остин, ни Милли, ни Залужный с Сырским.

Однако нужно было рисковать – совершенно очевидно, иначе – затяжная позиционная оборона с заведомо неутешительным для нас результатом. Даже если конечный замысел не будет полностью совпадать с результатами на земле, за эти трое суток, мы уничтожили больше логистики противника, чем за последние полгода, ткнули путина мордой в дерьмо, заставили вздрогнуть непуганых русских пейзанов и розовых пони, показали, что умеем быть стремительными, креативными и опасными.

Больше на эту тему писать не буду. Работа ведется. На некоторых участках оборона врага была прорвана и зона контроля расширяется в глубину – можно еще многое навести шухеру.

В ближайшие дни будут новые сюрпризы – не исключаю наш прорыв в другом направлении. А что касается нас с вами, то никакой эйфории (как и нытье) – главные события еще впереди. Молимся за наших воинов, которые сейчас в аду, но и вместе с тем на моральном подъеме. Прорвемся, потому что Украина – это наше все.