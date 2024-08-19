Путин готов на все? Приблизит ли операция Украины на Курщине конец войны

Надежда о прекращении "боевых действий в этом году" была

Мирные переговоры Кремля с Украиной, к которым, вероятно, должна была побудить операция на Курщине, пока "неуместны". Диктатор РФ Владимир Путин больше нацелен на месть, чем на мир.

Об этом пишет New York Times, анализируя данные операции ВСУ в Курской области. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, образование нового фронта на территории РФ не повлияло на его "условия мира".

Диктор не аннулировал требование о выводе ВСУ из четырех областей Украины, но сейчас "ситуация будет зависеть от положения дел на поле боя, в частности в Курской области".

В то же время New York Times пишет, что операция на Курщине больше разозлила Путина, чем подтолкнула к миру. Ведь в преддверии операции президент Украины Владимир Зеленский неоднократно выражал готовность к переговорам. Он об этом заявлял как лично, так и отправлял министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Китай и проводил ряд международных встреч, "на которых надеялся заручиться поддержкой позиций Украины и проложить путь к более широкому урегулированию".

Издание отмечает, что эта позиция кардинально отличается от предыдущих двух лет, когда Зеленский отказывался от какого-либо намека на уступки России. Однако операция в Курской области "разбила прогнозы, что обе страны могут двигаться к прекращению огня".

"Киев делает рискованную ставку на то, что вторжение даст ему новые рычаги для заключения выгодного соглашения с Кремлем", — говорится в материале.

В то же время российские чиновники утверждают, что перспектива переговоров о прекращении огня стала еще более отдаленной.

"Путин сейчас нацелен не на мир, а на месть", — сказал один из собеседников New York Times.

В противоположность этому, по словам украинских чиновников, упомянутые выше публичные заявления Зеленского и планирование наступления на Курскую область, части одной и той же стратегии, направленной на прекращение войны.

"Не очевидно, что сочетание военного и дипломатического давления сработает с Путиным, который до сих пор сталкивался с политическими и экономическими препятствиями дома и показал, что готов нести большие потери ради победы над Украиной", — говорится в статье.

Издание добавляет, в октябре прошлого года после встречи с диктором РФ российский политик Григорий Явлинский сказал, что надежда о прекращении "боевых действий в этом году" была. Но сейчас, после начала операции ВСУ в Курской области, она исчезла.

"События, которые произошли только что, снизили все эти шансы, они вообще сняли их с повестки дня", — сказал Явлинский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о тайных переговорах Украины и России по прекращению огня. Уже известно о чем шла речь и кто был посредником.