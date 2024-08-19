Украинский эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям выразил свое мнение относительно последних данных о событиях на "Северных потоках"

Путинские потоки/Подрыв/Украинский след: о чем умалчивают сказочники WSJ и следствие?

Часть 1

Очередная серия медиа-сериала об украинском следе в подрыве "Северных потоков" авторства Whall Street Journal не добавила особо ничего нового, кроме повторения громких имен – президента Украины и бывшего главнокомандующего ВСУ. Дальнейшая "разработка" украинского следа мне все больше напоминает "кольчугагейт" в 2002 году, когда Украину пытались дискредитировать якобы тайным снабжением станций радиотехнической разведки "Кольчуга" режима Саддама Хусейна. "Кольчуг" так и не нашли, но все подавалось как свершившийся факт, а Украина попала в политическую изоляцию.

В отличие от одноразового кольчугагейта, нынешняя дискредитация Украины причастностью к подрыву российских газопроводов рассчитана на многократное трансформерное использование – по мере возникновения необходимости. В общем, можно сказать, что происходила плавная эволюция от "Зала-гейта" (основным "злоумышленником" изображался главком ВСУ В. Залужный, а президент Зеленский был неосведомлен об операции) в "Зелен-гейт" сейчас, где оказывается, что президент был в курсе, но военные его не слушались и, несмотря на приказ на прекращение операции, совершили ее.

Я не буду анализировать абсурдность украинского следа с позиций организационного и технического аспектов проведения подводных диверсионных операций высокого уровня сложности. Это было сделано мной ранее в статьях в "Зеркале недели", на сайте Центра "Стратегия ХХІ", многочисленных эфирах радио и телевидения и т.д. Также многие зарубежные эксперты высказались скептически на эту тему.

Единственное, на что стоит обратить внимание, это тип взрывчатки, которая была применена и о которой уже говорилось еще в прошлом вбросе и повторилось сейчас. Это – октоген, более мощное взрывчатое вещество (ВВ), по сравнению с гексогеном. Октоген используют преимущественно для снаряжения кумулятивных зарядов разных видов амуниции. С соответствующим пластификатором используется специальными подразделениями для диверсионных операций.

То, что не указывается в публикации (и не только в этой) – это какая модификация октогена использована (октол или окфол) и как было сконструировано взрывное устройство (ВУ), тем более что по версии, одно из устройств было потеряно где-то в шведском порта и его так или иначе должны были найти. Почему это важно? Потому что модификация ВР и тип ВВ сузят круг поисков и укажут более точно на потенциальных исполнителей и как были получены устройства.

Производство октогена, в отличие от выпуска тринитротолуола или гексогена, не так уж распространено. В США есть только один его производитель – Holston Army Ammunition Plant в Кингспорте (штат Теннесси), в Норвегии – компания Chemring Nobel, во Франции – EURENCO. В Польше также маломощные линии по производству октогена, одна принадлежит частной компании Jakusz неподалеку от Гданьска, другая — PGZ "NITRO-CHEM" в Быдгоще. В России — единственный производитель октогена — это Федеральное казенное предприятие "Завод им. Я. М. Свердлова" в г. Дзержинск вблизи Нижнего Новгорода. А вот в Украине октоген, как и любая другая спецхимия, не производится (к сожалению)!

Поскольку авторы украинского следа обходят вниманием вопрос типа октогена и ОП, то я не буду это направление дальше расписывать. Просто подождем версии сказочников с берегов Потомаку или Шпрее. С каждой трансформацией версии украинского следа мы приближаемся все ближе к расшифровке заказчиков.

Кстати, кремлевский фюрер украинский след в подрыве потоков отвергает. 14 марта 2023 года в интервью телеканалу "Россия-1" им было заявлено: "Я уверен, что это полная чушь. Взрыв такого рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, к тому же поддержанные всей мощью государства, обладающий определенными технологиями". Ну и дальше Пу, традиционно, указал на США.

Пока важно понять почему именно сейчас в очередной раз вылезла эта тема. Продолжение следует в Части 2.

Источник: Facebook-страница Михаила Гончара.