По мнению военного обозревателя, распространенная версия развития событий выглядит конспирологически

Говоря простым языком. Если в случае с F-16 это действительно френдли-файер (дружественный огонь, — Ред.), тогда в таком случае, обслуга ЗРК Patriot, сканируя воздушное пространство, в поиске баллистических и аэробалистических воздушных целей — потому что именно для уничтожения баллистики мы прежде всего и просим эту систему у партнеров, увидела в поле зрения самолет F-16. Украинский F-16, которых априори немного.

Этот самолет не похож на баллистическую ракету. Он иначе летит, у него в разы меньше скорость. Любой самолет не ведет себя в воздухе, как баллистическая ракета. Спутать очень тяжело. По крайней мере, потому, что разница в скорости невероятно разная.

Но при всех этих обстоятельствах экипаж ЗРК Patriot решает эту цель уничтожить. Далее выполняется ряд сознательных действий:

цель берется на сопровождение (берется в прицел);

дается команда на пуск;

происходит пуск;

АГСН ракеты переходит в автономный режим, самостоятельно ведет самолет, благодаря собственной бортовой РЛС и согласно полетной задаче.

Скорость ракеты 1500 м/с. У пилота – ноль шансов. Нереально среагировать, нет времени на постановку препятствий, нет времени для маневра.

Цель уничтожена. То есть если это френдли-файер, то именно так и было, иначе оно не работает. Еще раз. Не работает. Все ЗРК выполняют именно такой алгоритм действий.

В таком случае делаем 2 вывода:

1) ППОшники – дебилы и сознательно сбили свой самолет, забив буквально на все, что их окружает.

Однако после того, что делали наши ПВОшники в течение 2,5 лет войны, при их скиллах вероятность такой неразберихи почти конспирологическая.

2) Это прямая измена и тогда нужно серьезно разбираться. Но устраивать весь этот детектив ради одного F-16 – зачем?

Поэтому на 100% версию френдли-файера отметать нельзя, но если это был френдли-файер, то он был именно по такому сценарию.

И потому я считаю версию дружеского огня крайне маловероятной и мне больше интересует, кто вообще рассказал народному депутату именно такую версию и вообще зачем ее вываливать.

Источник – пост Дениса Поповича в Facebook.