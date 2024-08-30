Если в случае с F-16 был дружественный огонь, можно сделать два вывода - Денис Попович
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По мнению военного обозревателя, распространенная версия развития событий выглядит конспирологически
Говоря простым языком. Если в случае с F-16 это действительно френдли-файер (дружественный огонь, — Ред.), тогда в таком случае, обслуга ЗРК Patriot, сканируя воздушное пространство, в поиске баллистических и аэробалистических воздушных целей — потому что именно для уничтожения баллистики мы прежде всего и просим эту систему у партнеров, увидела в поле зрения самолет F-16. Украинский F-16, которых априори немного.
Этот самолет не похож на баллистическую ракету. Он иначе летит, у него в разы меньше скорость. Любой самолет не ведет себя в воздухе, как баллистическая ракета. Спутать очень тяжело. По крайней мере, потому, что разница в скорости невероятно разная.
Но при всех этих обстоятельствах экипаж ЗРК Patriot решает эту цель уничтожить. Далее выполняется ряд сознательных действий:
- цель берется на сопровождение (берется в прицел);
- дается команда на пуск;
- происходит пуск;
- АГСН ракеты переходит в автономный режим, самостоятельно ведет самолет, благодаря собственной бортовой РЛС и согласно полетной задаче.
Скорость ракеты 1500 м/с. У пилота – ноль шансов. Нереально среагировать, нет времени на постановку препятствий, нет времени для маневра.
Цель уничтожена. То есть если это френдли-файер, то именно так и было, иначе оно не работает. Еще раз. Не работает. Все ЗРК выполняют именно такой алгоритм действий.
В таком случае делаем 2 вывода:
1) ППОшники – дебилы и сознательно сбили свой самолет, забив буквально на все, что их окружает.
Однако после того, что делали наши ПВОшники в течение 2,5 лет войны, при их скиллах вероятность такой неразберихи почти конспирологическая.
2) Это прямая измена и тогда нужно серьезно разбираться. Но устраивать весь этот детектив ради одного F-16 – зачем?
Поэтому на 100% версию френдли-файера отметать нельзя, но если это был френдли-файер, то он был именно по такому сценарию.
И потому я считаю версию дружеского огня крайне маловероятной и мне больше интересует, кто вообще рассказал народному депутату именно такую версию и вообще зачем ее вываливать.
Источник – пост Дениса Поповича в Facebook.
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