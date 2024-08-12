"Поговорю с Байденом": сенатор США придумал, где еще Украина может найти пилотов F-16

Украине предложили радикальный способ решить проблему нехватки пилотов

Власти США могут предложить своим пилотам F-16 на пенсии поддержать Украину. Таким образом ВСУ смогут использовать западные самолеты до того, как обучат своих пилотов.

Об этом рассказал сенатор-республиканец Линдси Грэм во время визита в Киев 12 августа. Его слова приводит "РБК-Украина".

"Пилотов F-16 на пенсии, которые хотят воевать за свободу, может нанять Украина. Украинцы будут искать среди стран НАТО готовых пилотов, которые вышли на пенсию, чтобы помочь им, пока Украина не научит своих пилотов", — сказал он.

По словам Грэма, Киев сможет воспользоваться самолетами, которые он получит от союзников еще до того, как его пилоты завершат обучение.

Сенатор добавил, что намерен обратиться с соответствующей просьбой к президенту США Джо Байдену и будет настаивать, чтобы это разрешение вступило в силу до того, как глава Белого дома покинет должность.

Как сообщалось ранее, подполковник ВВС США в отставке Дэн Хэмптон, которого еще называют "самым смертоносным пилотом F-16" в американской армии, ранее выступал с аналогичной идеей. По его словам, у Украины точно нет времени, чтобы обучать пилотов на своей территории, однако в мире найдется большое количество добровольцев с многими тысячами часов налета, которые согласятся вновь сесть за штурвал, если Киев их позовет.