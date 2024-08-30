На думку військового оглядача, поширена версія розвитку подій виглядає конспірологічно

Говорячи простою мовою. Якщо у випадку з F-16 це справді френдлі-файєр (дружній вогонь, — Ред.), тоді в такому разі, обслуга ЗРК Patriot, скануючи повітряний простір, у пошуку балістичних та аеробалістичних повітряних цілей — бо саме для збиття балістики ми передусім й просимо цю систему у партнерів, побачила у полі зору літак F-16. Український F-16, яких апріорі небагато.

Цей літак не схожий на балістичну ракету. Він інакше летить, у нього в рази менша швидкість. Будь-який літак не поводить себе у повітрі як балістична ракета. Сплутати вкрай важко. Принаймні тому, що різниця у швидкості неймовірно різна.

Але попри всі ці обставини екіпаж ЗРК Patriot вирішує цю ціль знищити. Далі виконується низка свідомих дій:

ціль береться на супроводження (береться у приціл);

дається команда на пуск;

відбувається пуск;

АГСН ракети переходить в автономний режим, самостійно веде літак, завдяки власній бортовій РЛС та згідно польотному завданню.

Швидкість ракети 1500 м/с. У пілота — нуль шансів. Неможливо зреагувати, нема часу на постановку перешкод, нема часу для маневру.

Ціль знищено. Тобто якщо це френдлі-файер, то саме так і було, бо інакше воно не працює. Ще раз. Не працює. Всі ЗРК виконують саме такий алгоритм дій.

В такому разі робимо 2 висновки:

1) ППОшники — дебіли та свідомо збили свій літак, забивши буквально на все, що їх оточує.

Проте після того, що робили наші ППОшники протягом 2,5 років війни, при їхніх скіллах імовірність такої плутанини майже конспірологічна.

2) Це пряма зрада і тоді треба серйозно розбиратись. Але влаштовувати увесь цей детектив заради одного F-16 — навіщо?

Тому на 100% версію френдлі-файера відмітати не можна, але якщо це був френдлі-файєр, то був він саме за таким сценарієм.

І тому я вважаю версію дружнього вогню вкрай малоймовірною і мені більше цікавить, хто взагалі розказав народному депутату саме таку версію й взагалі навіщо її було вивалювати.

Джерело — пост Дениса Поповича у Facebook.