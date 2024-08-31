Блогер, ветеран, один из основателей "Демсокиры" Юрий Гудыменко:

В стране одиннадцатый год идет война, а государство до сих пор в процессе осмысления и разработки комплексной программы реинтеграции в гражданскую жизнь. Между тем, количество людей, которые отдают свои силы в здоровье за нашу свободу, измеряется миллионами. Как лучше позаботиться об их потребностях, чтобы ветераны стали конструктивной и полезной частью общества? В список их возможностей должна войти монетизация льгот, и сегодня я хочу объяснить, почему это должно стать приоритетом для государства.

Почему монетизация льгот нужна?

В течение десятилетий государство, продолжая советскую традицию, обещало защитникам множество преференций: от бесплатного проезда в общественном транспорте до земельных участков и жилья. Но в реальности щедрость напоминает мыльный пузырь. Выполнить все обещания просто невозможно из-за нехватки ресурсов.

Нет в стране миллиона бесплатных квартир, как и миллионов гектар незанятых территорий. Добавьте бюрократические ловушки, бумажную волокиту, коррупционную составляющую на пути к получению льгот. Не удивительно, что среди тех, кто рискует жизнью за страну, накопилось чувство несправедливости и скептического настроения. Это создает опасность социального напряжения, которое всегда найдутся желающие раздуть.

Монетизация как путь к справедливости

Решение состоит в монетизации льгот. Это процесс, при котором ветеран может законно отказаться от ненужных ему льгот и получить за это денежную компенсацию. Например, житель села не заинтересован пользоваться бесплатным проездом в метро, но нуждается в средствах для улучшения жилищных условий. А горожану важнее открыть собственный бизнес, чем получить земельный участок вдали от цивилизации.

Это тоже касается квартир. Вместо того, чтобы годами ждать в очереди жилья, ветеран может взять денежную компенсацию и тратить ее для планирования своей жизни.

Монетизация – это не только о деньгах

Монетизация льгот – это не просто финансовая операция. Мы говорим о способе помочь демобилизованным защитникам интегрироваться в общество, сохраняя достоинство и мотивацию. Представьте ситуацию, когда ветеран отказывается от всех льгот и получает определенную сумму ежемесячно. Но со временем эти выплаты будут уменьшаться, стимулируя его искать новые возможности, например в сфере предпринимательства или общественной деятельности.

Это также поможет снизить психологическое напряжение, вызванное переходом от военной службы к гражданской жизни. Ведь высокая зарплата на фронте для многих превратится в отсутствие стабильного заработка в тылу. Государственные выплаты можно планировать на открытие собственного дела, копить средства на будущее или просто закрывать собственные потребности.

Монетизация как шаг к новой жизни

Мы сейчас находимся на сложном этапе, когда государство должно найти баланс между возможностями бюджета и обязательствами перед ветеранами. Монетизация льгот — шаг к справедливому и прозрачному решению проблемы, позволяющий нашим защитникам почувствовать себя важной и ценной частью общества. Нужно работать над этой моделью, учитывая все потребности и вызовы, стоящие перед нашими ветеранами.

Монетизация может стать тем инструментом, который поможет ветеранам не только получить материальную компенсацию, но и внести свой вклад в развитие страны, за которую они боролись.