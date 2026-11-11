Не только для котов: как наполнитель спасет во время отключений воды

Нужны ведро с крышкой, наполнитель для кошачьего туалета и плотные пакеты

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Когда дома нет воды для смыва, временный туалет можно оборудовать из обычного ведра с крышкой. Кошачий наполнитель станет впитывающим слоем для отходов – его используют в пакете внутри емкости.

"Телеграф" рассказывает, как оборудовать туалет в квартире, когда канализация не работает из-за отсутствия воды.

Как сделать сухой туалет с кошачьим наполнителем

Для обустройства автономного сухого туалета нужно вложить прочный полиэтиленовый пакет (желательно двойной на 30–60 литров) в ведро или портативный унитаз и насыпать на дно слой гигиенического кошачьего наполнителя толщиной 3–5 см.

Лучше всего для этой цели выбрать мелкофракционный бентонитовый (глиняный) или силикагелевый наполнитель, поскольку они мгновенно впитывают влагу и надежно блокируют неприятные запахи.

После каждого использования туалета содержимое нужно присыпать небольшой свежей порцией гранул (или опилками/древесным наполнителем), чтобы впитать остатки жидкости.

Мешок заполняют не более чем наполовину. Затем его нужно плотно завязать и утилизировать как обычный бытовой мусор (ни в коем случае не смывать в канализацию).

Если вы выбираете ведро, подготовьте к нему крышку, которую можно плотно закрывать. Пакет с наполнителем для кошачьего туалета позволяет удобно менять импровизированный туалет и сдерживает неприятные запахи.

Два прочных пакета выстилают емкость, а на дно насыпают впитывающий материал Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Чем еще можно присыпать отходы

Для сухого туалета в ведре также подходят древесные опилки, торф или измельченная бумага. Эти материалы впитывают влагу и помогают сдерживать запахи. После каждого использования отходы следует засыпать, а затем плотно закрывать емкость.

Альтернатива самодельной конструкции – торфяной биотуалет. В нем отходы собираются в отдельном резервуаре, а вместо воды используют сухую присыпку. Перед выбором нужно учесть требования конкретной модели к вентиляции и очистке резервуара: от этого зависит ее обустройство в квартире.

Как обращаться с отходами

Не добавляйте к отходам хлорный отбеливатель или другую бытовую химию. Не выливайте их во дворе или в ливневую канализацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал еще об одном способе пользоваться туалетом без воды. Для него нужны аварийные пакеты с абсорбирующим гелем.