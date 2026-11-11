Борьбу с коррупцией нужно оценивать по доказанным делам и приговорам, а не по громкости пиара НАБУ, — Шнайдер

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В условиях войны, которую Украина ведет уже пятый год, все государственные органы должны руководствоваться одним главным принципом – защитой национальных интересов – так написал в своем Фейсбуке политический эксперт Михаил Шнайдер.

Он напомнил, что российская пропаганда использует любой внутренний конфликт или политический скандал в Украине, чтобы показать страну в негативном свете, ослабить международную поддержку и помощь, усилить усталость от войны в странах-партнерах.

"Учитывая политическую ситуацию в Европе даже относительно небольшой скандал в Украине может иметь серьезные последствия. И цена таких последствий во время войны чрезвычайно высока. Обидно, что не все украинские политики и представители правоохранительных органов это понимают. И сейчас я имею в виду, в частности, то, как НАБУ и САП освещают результаты своей работы. Казалось бы, успехи в борьбе с коррупцией должны укреплять репутацию Украины. Ведь разоблачение преступных схем, очищение государственных органов и наказание виновных показывают нашим партнерам, что Украина меняется и готова стать частью Европы. Но нередко выходит наоборот. Вместо положительного результата страна получает очередной громкий скандал", — подчеркнул эксперт.

"Театрализованные презентации от НАБУ, которые в последнее время все чаще заменяют обычные отчеты о работе, мгновенно разлетаются российскими пропагандистскими каналами. Оттуда эти истории попадают в Европу и США, где их охотно используют противники поддержки Украины. В результате возникает парадокс: важная работа по разоблачению коррупции, которая должна укреплять государство, из-за способа ее подачи может наносить ущерб нашим национальным интересам", — добавил Шнайдер.

Политический эксперт отметил, что ни в коем случае не призывает прекращать борьбу с коррупцией или скрывать преступления: "Но нужно понимать разницу между расследованием преступления, информированием общества и откровенным политическим пиаром. Между нормальным отчетом правоохранителей и очередным "уголовным триллером", рассчитанным на громкий эффект".