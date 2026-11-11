Избегал людей и восхищался Брейвиком: новые данные о краковском стрелке

После нападения полиция задержала девятерых мужчин в возрасте от 15 до 38 лет из-за публикаций с восхвалением преступления и угрозами

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Михала Оксинского, который 7 ноября устроил стрельбу в центре Кракова, директор школы описывает как почти идеального ученика, якобы он не только старательно учился, но и был волонтером. Впрочем, его знакомые рисуют иную картину.

Как сообщает польский "Факт", согласно записям в личном деле ученика, Оксинский не прогуливал школу, участвовал в школьных соревнованиях, был волонтером при сдаче крови и даже зарегистрировался в банке доноров костного мозга. Директор средней школы Марцин Ситаж подчеркивает – за четыре года учебы Оксинский получал почти исключительно похвалы, однако за годы вне школы ситуация могла измениться.

Знакомые Михала Оксиньского вспоминают его успехи в учебе и отстраненность от людей

Вместе с тем бывшие друзья Михала Оксиньского опровергают мнение директора – они говорят, что парень не интересовался общественной деятельностью, более того – даже избегал людей. "Его приглашали на дни рождения и участвовали в различных мероприятиях, но у меня сложилось впечатление, что он этого не хотел. Он не хотел быть частью нашей группы", – рассказала Наталья, которая училась с Михалом.

Увлечение Брейвиком и символика на рабочем месте

Оксиньский увлекался Андерсом Брейвиком. Министр юстиции Польши Вальдемар Журек подтвердил, что на компьютере нападавшего обнаружили посещения сайтов, посвященных этому правому экстремисту, который совершил массовое убийство на острове Утейя.

"Есть очень явный след этого правого экстремизма. Я уже могу подтвердить некоторую информацию, потому что службы имеют доступ к компьютеру нападавшего. Действительно видно, что он посещал сайты, посвященные Андерсу Брейвику", – сказал министр юстиции Польши Вальдемар Журек в интервью Radio Kraków.

Теперь Андерс Беринг Брейвик, организовавший двойной теракт в Норвегии 22 июля 2011 года, официально носит имя Фьотольф Хансен

Следователи также обратили внимание на флаг с гремучей змеей на желтом фоне. По словам Журека, такие флаги были распространены среди ультраправых группировок во время нападения на Капитолий в США.

Хвалили нападавшего и писали о намерении повторить преступление

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецкая сообщила о новых задержаниях из-за публикаций после трагедии. Задержанные – жители Западно-Поморского, Свентокшиского, Подляского, Люблинского, Силезского и Малопольского воеводств. Все задержанные – мужчины в возрасте от 15 до 38 лет.

"Некоторые хвалили исполнителя субботнего нападения, другие писали, что сами намерены сделать то же самое. В этих публикациях также появлялись, например, упоминания Андерса Брейвика или просто восхваление людей, которые в прошлом совершали террористические нападения", – рассказала Галецкая.

Как произошло нападение в центре Кракова

Стрельба началась вскоре после полудня возле Главной рыночной площади Кракова. По последним данным, погибли шесть человек, еще 16 получили ранения.

После нападения президент Польши Кароль Навроцкий объявил национальный траур на 8 и 9 ноября.

Выстрелы в центре Кракова повредили магазин и городской трамвай

Михал был гражданином Польши. У него были военная экипировка, шлем и бронежилет. Полиция сообщала, что нападавший действовал один: сообщников правоохранители не установили. Его задержали двое патрульных. 24-летний нападавший умер в больнице.

Во время нападения люди искали укрытие в заведениях поблизости

Как сообщал "Телеграф", одноклассница описывала стрелка, открывшего огонь в центре Кракова, как замкнутого человека, который рисовал рисунки с изображениями повешенных. Он также якобы упоминал о желании стать террористом.