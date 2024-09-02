Доброволец Евгений Дикий об операции на Курщине, успехах оккупантов на Покровском направлении и реакции общества на все это

Пока наши защитники и защитницы успешно продвигаются там, где со времен "деды воевали" не ступала нога иностранного солдата, и налаживают жизнь россиян под временной оккупацией, в информационном пространстве развернулась одна из важнейших битв, результат которой может оказать немалое влияние на весь ход войны: уже не информационной, а подлинной.

В этой информационной битве мы пока уступаем врагу, как всегда, потому что у него продуманный план информационной кампании, средств продвижения нужной ему информации и централизованное руководство "инфовойсками". А мы надеемся, что "правда сама себя покажет". Но нет, пора всем сознать, что мы имеем дело именно с очередной и очень незаурядной информационной битвой, и именно понимая это, включаться в процесс.

Итак, начальная диспозиция сторон перед Курской офензивой:

У наших врагов назревает безнадежно глубокий кризис ресурсов , в первую очередь, "железа", которого осталось одних видов на год войны, а других вообще — на полгода. Во вторую очередь, "мяса", которого пока хватает, но новый набор идет все труднее и дороже;

, в первую очередь, "железа", которого осталось одних видов на год войны, а других вообще — на полгода. Во вторую очередь, "мяса", которого пока хватает, но новый набор идет все труднее и дороже; Наши глубокие удары еще не обескровили экономику РФ , но уже стали значимым фактором формирования как экспортного предложения, так и внутреннего рынка нефтепродуктов. Элементарная экстраполяция показывает, что через год второй армии мира будет просто нечем заправлять то железо, которое к тому времени еще будет способно ездить;

, но уже стали значимым фактором формирования как экспортного предложения, так и внутреннего рынка нефтепродуктов. Элементарная экстраполяция показывает, что через год второй армии мира будет просто нечем заправлять то железо, которое к тому времени еще будет способно ездить; В то же время кризис ресурсов и резервов , который явно вырисовывается на горизонте у наших врагов (и хорошо видит их командование), еще впереди. Тем временем наша мобилизация еще только медленно начинается, так что пока на фронте мы в глухой обороне, враг ценой огромных потерь продвигается вперед на Донбассе и уже нацелился на Покровск;

, который явно вырисовывается на горизонте у наших врагов (и хорошо видит их командование), еще впереди. Тем временем наша мобилизация еще только медленно начинается, так что пока на фронте мы в глухой обороне, враг ценой огромных потерь продвигается вперед на Донбассе и уже нацелился на Покровск; Украинское тыловое общество в глубокой депрессии , российский нарратив о "непобедимости рашки в войне на истощение" успешно поселился в головах посполитых (вопреки фактам, цифрам и оценкам экспертов). И всякие социологические конторы уже манипулируют "опросами" вокруг "компромиссов" и "приемлемых условий" нашей капитуляции;

, российский нарратив о "непобедимости рашки в войне на истощение" успешно поселился в головах посполитых (вопреки фактам, цифрам и оценкам экспертов). И всякие социологические конторы уже манипулируют "опросами" вокруг "компромиссов" и "приемлемых условий" нашей капитуляции; На Западе все еще хуже: нарратив "непобедимости" рашки принят практически безальтернативно, и в их медиа нас уже окончательно "похоронили" и откровенно "нагибают" на смертельную для нас "заморозку".

В этих условиях в Кремле принимают вполне мудрую стратегию: максимально ускорить наступление на Донбассе (любой ценой, не жалея последних резервов – времени ведь мало, если продвигаться медленно, наступление все равно захлебнется из-за нехватки ресурсов, и дальше начнется обвал армии со всеми последствиями); максимально выжать из этого наступления (которое в реальности ничем не отличается от таких же наступлений в этой же Донецкой области лета 2022, зимы и весны 2023, зимы и весны 2024…), подав его как "решающий", и успеть дожать нас на смертельную для нас и спасительную для россиян "заморозку". Успеть до того, как нехватка ресурсов и резервов российской армии станет очевидной, и тогда с ними будут говорить совсем не о заморозке и нашей капитуляции.

Расчет Кремля не глуп, и вполне мог сработать. Для наших врагов это единственный спасительный сценарий, при всех остальных за полгода картина для них будет совершенно нерадужной, а через год скорее всего катастрофической. Так что справиться с нами в ближайшие пару – тройку месяцев является единственным шансом избежать проигрыша в войне. Соответственно, на реализацию этого шанса брошены все ресурсы, как военные, так и информационные и политические.

И тут вдруг мы заходим в Курщину. Весь путинский план трещит по швам и практически обнуляется – если только сейчас мы не совершим роковой ошибки.

Уже первые недели операции дали очевидные и крайне незаурядные результаты:

На Западе совершенно изменились настроения и тональность медиа, тезис о якобы "очевидной непобедимости" рашки полностью развенчан, наоборот — все пораженны тем насколько глиняные ноги оказались у распиаренного колоса, и на самом деле Россия оказалась уязвимой и бестолковой. Разговор резко сместился в плоскость того, как именно можно и нужно победить Россию, какие для этого нужны ресурсы и возможности и как бы их нам предоставить;

медиа, тезис о якобы "очевидной непобедимости" рашки полностью развенчан, наоборот — все пораженны тем насколько глиняные ноги оказались у распиаренного колоса, и на самом деле Россия оказалась уязвимой и бестолковой. Разговор резко сместился в плоскость того, как именно можно и нужно победить Россию, какие для этого нужны ресурсы и возможности и как бы их нам предоставить; Желая заставить нас "заморозиться", резко отморозились сами , но пока сидят притихшие (хотя, конечно, их коварные голосочки мы еще не раз услышим);

, но пока сидят притихшие (хотя, конечно, их коварные голосочки мы еще не раз услышим); Абсолютно дезавуированные тезисы о "красных линиях", после которых якобы Путин нажмет Страшную Красную Кнопку, и мир погрузится в ядерный апокалипсис. Оказалось, что как "разруха не в клозетах, а в головах", так и "красные линии" существуют не на карте, а только в старческом воображении дедушки Байдена . Мы спокойно и по-деловому оккупировали территорию ядерного государства, и небо не свалилось на головы, а Красная Кнопка так и осталась оружием киселевых и соловьевых, для телевизионной войны;

. Мы спокойно и по-деловому оккупировали территорию ядерного государства, и небо не свалилось на головы, а Красная Кнопка так и осталась оружием киселевых и соловьевых, для телевизионной войны; В самой решке запустились крайне интересные процессы : начиная от того, что оказывается плен и смерть детей – срочников воспринимается совсем не так же как смерть и плен взрослых "добровольцев СВО", и продолжая постепенным осознанием того, что король голый-голый, и не способен защитить не только свеже присоединенные земли, но даже "коренные и исконные", тем более не способный и не заинтересованный защищать свой лохторат;

: начиная от того, что оказывается плен и смерть детей – срочников воспринимается совсем не так же как смерть и плен взрослых "добровольцев СВО", и продолжая постепенным осознанием того, что король голый-голый, и не способен защитить не только свеже присоединенные земли, но даже "коренные и исконные", тем более не способный и не заинтересованный защищать свой лохторат; В качестве бонуса мы впервые за войну приблизились к паритету по количеству пленных;

по количеству пленных; Ну и в конце концов по мере развертывания нашей операции враг все больше сталкивается с нехваткой резервов, и вынужден после отчаянной попытки остановить нас силами срочников и наемников, срочно отозванных из Африки, постепенно снимать одну за другой части с фронта – сначала со "спокойного" Запорожского направлении, потом с Харьковщины (чем уже пользуются наши защитники и защитницы), и вот на днях наконец первые части начали перебрасываться из Донбасса.

В целом мы добились наибольшего военного успеха после осени 2022 года и продолжаем этот успех закреплять и развивать.

Из всего вышеперечисленного для нас наиболее важным является изменение международной ситуации, потому что помощь наших прекрасных союзников напрямую зависит от такого неопределенного фактора, как их вера в нашу способность победить, и внутренние процессы, которые мы запустили в решении.

Но первое значительно ослабнет, а второе вообще не успеет дать значимого эффекта, если наша операция закончится в ближайшие недели, и будет выглядеть как пусть и блестящий, но рейд или наскок: нашли у врага слабину, заскочили врасплох, а потом вернулись домой, потому что когда рашка начала воевать по-настоящему, то кто бы выдержал… И снова из всех утюгов понесется та самая песня о "непобедимости Мордора в длительной войне" со всем, что из этого вытекает.

Совсем другая история если мы закрепимся там на несколько месяцев, обустроимся, будем продвигаться сколько можем вперед (Льгов выглядит очень привлекательно, и Брянщина от Курщины недалеко падает), а дальше организуем оборону, и будем отбивать попытки врага вынести нас обратно за "парєбрік".

При таком сценарии каждая партия цинков из "исконно русской земли" будет усиливать эффект "голого короля". Нужно понимать психологию русских: они прощают своим царям и генссекам какие-либо зверства и преступления, пока те демонстрируют силу; слабость же не прощают никогда. А каждый день нашей Курской операции демонстрирует слабость Кремля гораздо лучше, чем любой наш успех на фронте внутри Украины. Эти очевидные вещи понятны не только мне, Путин и его команда знают это гораздо лучше меня.

И вот после первого шока Кремль продумал стратегию выхода из ситуации. Стратегия очень рискованная, но не без шанса на успех. И ключевым элементом этой стратегии сталы мы с вами – тыловое украинское общество.

В Кремле приняли тот факт, что у них отсутствуют резервы и ресурсы для того, чтобы быстро выбросить нас из Курщины сугубо военным способом – разве что ценой прекращения наступления на Донбассе и переброски оттуда наиболее боеспособных частей. Однако "победа" на Курщине, достигнутая такой ценой, для Кремля не является победой – ведь вспомним, что запаса времени на игру в долгую у наших врагов не осталось, и после "освобождения" Курщины ценой Донбасса все равно за какое-то время неизбежен коллапс оккупационного войска по всему фронту.

И вот на фоне провальной для россиян военной ситуации разворачивается хорошо продуманная и скоординированная информационная операция. Суть операции: всячески приуменьшить масштаб и значение событий на Курщине, и всячески раздуть роль и значение наступления на Покровск.

Пока наши войска перекраивают карту линии столкновения и стирают мифические "красные линии", нам с вами в голове рисуют искаженную картинку, в которой "какая-то там Суджа" не имеет никакого значения, а возможна потеря Покровска (до которой врагам еще придется немало повоевать и потратить немеренное количество бойцов) подается как стратегическая победа, которая едва ли не ставит финальную точку в этой войне и не оставляет нам иного выбора, как капитуляция.

В этой картинке неверно все. Относительно того, насколько действительно значима наша курская офензива, написано выше, нет необходимости повторять. Вместо этого следует объяснить кое-что о Покровске, которому по творческому замыслу роспропаганды придается чуть ли не сакральное значение.

Да, россияне продвигаются на Покровском направлении быстрее, чем раньше – это абсолютно логично, учитывая, что ими выбрана стратегия "последнего и решительного боя": дожать нас немедленно, любой ценой, потому что потом будет поздно.

Да, держать оборону на этом направлении в чистом поле под КАБами и ФАБами и при численном превосходстве врага очень проблематично, и приходится отступать – иногда продумано и организовано, иногда как ни попадя, из-за потерь позиций.

Да, россияне скорее всего уже в ближайшие недели выйдут на окраины Покровска, это уже практически неизбежно. Итак, Покровск как живой тыловой город мы к сожалению теряем, население уже надо эвакуировать. Значит ли это что Покровск скоро перейдет в руки оккупантов? Никаким образом. Вспомним Часов Яр (значительно меньше Покровска), на окраине которого враги вышли 4 месяца назад. За это время они сумели ценой больших потерь проползти примерно две трети города, треть до сих пор удерживают наши защитники. В Торецке враги вышли больше месяца назад, вышли чуть ли не парадным маршем (там же был досадный прорыв линии фронта на одном участке) – и уже месяц бьются на восточной окраине города, даже не продвинулись в глубину улиц. Вспомним Соледар, Бахмут и Авдеевку.

Мы всегда были и остаемся сильнее в обороне в городской застройке, где каждый дом и подвал являются "естественным" укреплением. Бой за каждый квартал – совсем не то, что наступление в поле, и дается врагам несравнимо большими потерями. Бахмут россияне брали 10 месяцев и заплатили такую цену, что после этой "Пировой победы" восстали "вагнеры". Значительно меньшую Авдеевку брали 4 месяца, и с такими потерями, что присутствующий там военкор из отчаяния застрелился. Теперь перед россиянами Покровск – с перспективой таких же долгих и изнурительных уличных боев. Вот только ресурс у окупантов уже чуть ли не тот, что тогда…

В конце концов, даже если допустить худшее – что Покровск разделит судьбу Лисичанска, Бахмута и Авдеевки – это, конечно, тяжело и грустно, но отнюдь не фатально. Удивительно, что это приходится напоминать, но это война не за город Покровск. Так же весной 2022 года мы не вели войну за город Киев. Бои бывают за разные населенные пункты, от Суджи до Мариуполя, а война одна, и ставка в ней – существование всей нашей страны.

И если бы для победы в войне в какой-то момент нужно было бы запустить врагов в Киев и вести с ним бой на улицах столицы – так тоже могло быть, и само по себе это не было бы роковым. Роковой станет только проигранная война – либо для нас, либо для Кремля.

Крайне не люблю спортивные сравнения при описании войны – это неэтично, потому что речь идет о гибели наших людей, а не об очках, балах и раундах. Но все же стоит вспомнить, что война — это страшное и кровавое подобие шахматной партии, где приходится жертвовать фигурами, и значение имеет только то, кто в итоге поставит мат. Мы с вами живем в такой страшной шахматной партии, где жертвовать приходится не деревянными фигурами, а живыми людьми, подразделениями, городами. Это ужасно, но стоит помнить, что цена проигранной партии – существование всех городов и всех нас.

Могли бы наши части, победно шагающие по Курщине, остановить наступление на Покровск? К сожалению, нет. Могли бы его замедлить? Да. Но что бы это дало нам в итоге? Если бы ползучее наступление россиян на Донбассе так и дальше оставалось бы единственным ежедневным событием этой войны, перспектива перед нами была бы только одна – "заморозка" на российских условиях, то есть капитуляция чуть раньше или чуть позже. И то, что Покровск продержался бы на месяц дольше, вряд ли бы это отменило.

В то же время Курск впервые после неудачного наступления 2023 года открыл перспективу нашей победы – не прямо завтра, но и не за долгие годы. И если ценой этого является то, что бои в Покровской городской застройке начнутся на пару недель или даже на месяц раньше, чем могло бы быть если бы мы все живое перебросили на это направление – это цена большая, но приемлемая. И несравненно меньше, чем платят враги за это продвижение. Я был солдатом в окопе, отражал превосходящего врага, и хорошо знаю, что чувствует уставший боец, которому отказывают в подкреплении. Конечно, ему кажется, что резервы, которых ему так не хватает рядом с собой в окопе, и которые "гуляют" где-то в другом месте – это не менее нелепость командования, если вообще не измена.

Но именно поэтому ни одной войной не командуют герои в окопах и даже комбаты или комбриги. Именно поэтому войны ведут генштабисты – люди негероические, не рискующие собой ежеминутно и отдающие свои приказы с глубокого тыла. А еще у них есть полная информация по всему фронту. И не только по фронту, но и по вражеской армии, вообще враждебной стране, и по союзным странам. И имея всю эту информацию, составляют из нее целостную картину, которой нет ни боец в окопе, ни тем более фейсбучный диванный тыл. Имея целостную картину, принимают страшные и необходимые решения – в частности о том, куда направить резервы, а куда их пока не хватит, как распределить дефицитные боеприпасы. Я рад, что я не на их месте, потому что это страшная ответственность и очень невеселая работа. Но именно эта работа приводит к победе в войне – если ее поступают правильно. Или к поражению – если тыл вмешивается в эту работу и начинает требовать незамысловатых, а "очевидных" решений. И вернемся с фронта настоящего на фронт информационный.

Итак, вся стратегия Путина построена на одном: намерении завоевать наши с вами мозги значительно эффективнее, чем его армия завоевывает наши земли. Мы должны повестись на "неважность" Курска и "стратегический вес" Покровска. Мы должны снова отчаяться и признать "непобедимость" россиян на поле боя — а как же, они "аж" к Покровску подходят, а мы "всего лишь" в российском тылу воюем. А еще мы должны заставить наше командование вывести ВСУ из Курщины.

Да, именно мы, ведь российская армия с этой задачей не справилась. Через разнообразную агентуру нам с вами и нашим союзникам закидают два якобы противоположных сообщения:

Курская операция провалилась, потому что ее целью было якобы отвлечь врага от Покровска, а этого не произошло;

Курская операция стала блестящим успехом, но она уже дала максимум возможных результатов, поэтому ее следует сворачивать и "триумфально" возвращаться домой, пока россияне не стянули туда значительные силы и не стало хуже.

Эти месседжи рассчитаны на разную аудиторию – первый на тупую и пессимистическую, второй на немного умнее и оптимистичнее. Однако результат тот же – с победой или с поражением, но нам якобы следует убираться из России. Даже если бы не было никакой другой информации (а ее ну просто вагон!), только одно это должно было показать всем думающим людям: наше пребывание на Курщине – самая большая проблема Кремля.

В Кремле подгорает, там хорошо понимают, что каждый день нашего пребывания в "исконной" России – это тикание часов, отсчитывающее время до конца режима Путина. Усилия пропаганды могут снивелировать эту проблему в масштабе недель, но никак не в масштабе месяцев. Поэтому для нас очень важно держаться в России как можно дольше, в то время как для Кремля наоборот.

Любой человек, призывающий нас сейчас вернуться из Курщины – безразницы "с триумфом, потому что мы все сделали, дальше будет хуже", или "потому, что без толку", или просто "чтобы спасать Покровск" – работает на Кремль, и участвует в информационной операции, призванной принести России уже почти потерянную надежду на победу над нами. Понимает ли это сам этот человек, который выступает полезным идиотом – безразлично, потому что результат тот же. Следовательно, и наша реакция должна быть жесткой и не привязанной к размышлениям о мотивации агитатора.

Лозунг "Зеля, выводи войска!" нужно приравнять к "Путин, введи вайска!" – это такая же мантра наших врагов, и тот, кто ее распространяет, работает на Кремль. По ходу интересно посмотреть, кто и как "курится" на этой истории, очень много интересного уже повытекало — и по отношению к некоторым западным медиа, и по отдельным "хорошим и уже даже почти русским", и по ФСБшной "кансерве" среди "украинских экспертов". Курская информационная операция – один из моментов истины, очередная лакмусовая бумажка, которая обнаруживает "ху есть кто и кто есть ху".

Но главное все же не регистрик агентуры (хотя тоже важно), в первую очередь, мы не должны проиграть эту битву. Мы должны перебить в нашем информационном пространстве навязанные нам (и к сожалению очень успешно навязанные на фоне усталости и уныния) нарративы о "непобедимости" России в войне на истощение. Должны принять красную таблеточку, и увидеть врага таким, каким он сейчас является – огромным, безжалостным, еще сильным и очень опасным, но крайне истощенным и истекающим кровью.

Победа еще не завтра и не за "две-три недели", но ее свет уже замаячил в конце длинного тоннеля. Замаячило именно из-под Суджи, хотя и со свечей горящих нефтебаз, а также из утраченных нашими подразделениями, но прежде засыпанных вражескими телами окопов под Покровском. Этот свет все сильнее и ближе, но усталость и уныние мешают нам его разглядеть. Если мы увидим его сейчас, и начнем соответственно вести себя – доживем до времени, когда не видеть его не сможет даже слепой. Не увидим, поведем на ложную картинку, которую нам рисуют ФСБшные иллюзионисты – свет может погаснуть, потому что мы "сдуваемся" раньше врага. Именно это "сдуваемся раньше" — единственный шанс решить победу, последний шанс, после потери которого наша победа станет лишь вопросом времени.

Итак, еще раз в этой войне судьба победы в значительной степени в наших с вами руках, украинских тыловиков. Надеюсь, мы поведем как следует, и не дадим нашими гражданскими руками отдать врагу победу, за которую положили жизнь наши защитники и защитницы. И так, "даешь Курск!"

Источник: пост Дикого в Facebook