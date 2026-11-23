Находку показали в ответ на призыв поделиться необычными вещами из секонд-хендов

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В секонд-хендах иногда можно наткнуться на вещи с таким необычным дизайном, что мимо них трудно пройти. Некоторые находки удивляют формой, размером или видом и быстро становятся темой обсуждений в сети.

Именно так произошло с маленькой сумочкой, которая по форме напоминает гроб и привлекла внимание пользователей Threads. Необычный аксессуар показала пользовательница @nas_t_ka в ответ на пост с просьбой поделиться самыми странными находками из секонд-хендов.

В Threads обсуждали, не оказалась ли эта сумочка слишком маленькой

На фото видна небольшая сумочка темного цвета с необычным силуэтом, напоминающим гроб. Ее форма сразу привлекла внимание участников обсуждения, ведь такой дизайн сложно назвать обычным повседневным аксессуаром.

Впрочем, сама владелица публикации не стала покупать находку. На вопрос другой пользовательницы, забрала ли она сумочку домой, @nas_t_ka ответила: "Нет, это не мой стиль".

Другие участницы также отреагировали на необычный аксессуар. В частности, @juli_e_bessonova отметила, что форма сумочки ее не удивила, однако само изделие показалось ей слишком маленьким. Так обычная находка из секонд-хенда стала поводом для оживленного обсуждения в Threads.

Владелица находки не стала ее покупать, а комментаторке сумочка показалась слишком маленькой

Ранее "Телеграф" также рассказывал, как избавиться от характерного запаха вещей из секонд-хенда и что стоит сделать с одеждой перед стиркой, чтобы она стала свежее.