Удорожание бензина и дизеля на АЗС после повышения акцизов не ожидаем. Есть три причины - Сергей Куюн
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Эксперт по энергетическим вопросам Сергей Куюн рассказал о последствиях повышения акцизов на топливо
Законопроект о новых акцизах подписан. Ключевые моменты.
1. Удорожание бензина и дизеля на колонках не ожидаем.
Три причины :
- незначительное повышение акциза (1,5-2 грн/л);
- большие запасы, созданные трейдерами накануне 1 сентября (т.е. со старым акцизом);
- благоприятная ценовая конъюнктура внешнего рынка (цены держались относительно низкими в течение всего августа).
2. Сжиженный газ будет дорожать.
Причины:
- более существенное повышение акциза, чем на бензин и дизель (расчетно 5,2 грн/л);
- ограниченность мощностей для хранения (невозможность создания больших запасов);
Подорожание уже началось в августе, цены прибавили чуть меньше гривны. Ожидаем, что средняя стоимость автогаза в сентябре вырастет до 33 грн./л. Однако экономическая эффективность сжиженного газа по отношению к бензину сохраняется.
3. Уже в сентябре госбюджет получит дополнительно около 2,8 млрд. грн., которые будут направлены на финансирование обороны.
Источник: Сергей Куюн, пост в Facebook
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