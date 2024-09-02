Эксперт по энергетическим вопросам Сергей Куюн рассказал о последствиях повышения акцизов на топливо

Законопроект о новых акцизах подписан. Ключевые моменты.

1. Удорожание бензина и дизеля на колонках не ожидаем.

Три причины :

- незначительное повышение акциза (1,5-2 грн/л);

- большие запасы, созданные трейдерами накануне 1 сентября (т.е. со старым акцизом);

- благоприятная ценовая конъюнктура внешнего рынка (цены держались относительно низкими в течение всего августа).

2. Сжиженный газ будет дорожать.

Причины:

- более существенное повышение акциза, чем на бензин и дизель (расчетно 5,2 грн/л);

- ограниченность мощностей для хранения (невозможность создания больших запасов);

Подорожание уже началось в августе, цены прибавили чуть меньше гривны. Ожидаем, что средняя стоимость автогаза в сентябре вырастет до 33 грн./л. Однако экономическая эффективность сжиженного газа по отношению к бензину сохраняется.

3. Уже в сентябре госбюджет получит дополнительно около 2,8 млрд. грн., которые будут направлены на финансирование обороны.

Источник: Сергей Куюн, пост в Facebook