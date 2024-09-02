Это нужно было сделать давно: эксперт о повышении акцизов на горючее

Один вид горючего подорожает более чем на 5 гривен

Несмотря на то, что эксперты прогнозировали рост цен на топливо с 1 сентября, никакого повышения на стелах отечественных АЗС мы так и не ощутили. А все потому, что проголосованный во втором чтении законопроект о повышении акцизов к началу осени так и не был подписан Президентом.

Но эту ситуацию исправили — Проект закона возвращен с подписью Президента. Об этом свидетельствует обновленная информация в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады Украины.

Что изменится и какими будут цены на заправках?

Согласно прогнозируемому графику повышения акцизов, с 1 сентября ставка налога на бензин и газ повысится незначительно, только на автогаз — в три раза. В частности, ставка на бензин вырастет с 213,5 до 242,6, на дизель – со 139,5 до 177,6 евро, а на LPG – с 52 до 148 евро.

График повышения акцизов, скриншот по законопроекту

Далее акцизы будут повышать раз в год, пока к 1 января 2028 года они не достигнут следующих показателей:

бензин — 359 евро;

дизель — 330 евро;

газ — 250 евро.

Как рассказывал в комментарии "Телеграфу" Артем Куюн, аналитик Консалтинговой группы А-95, автогаз в результате повышения акцизов подорожает больше всего — на 5,5 гривны за литр. А подорожание дизельного горючего и бензина украинцы поначалу даже не почувствуют, ведь ценники на стелах повысятся на 1,8-2 гривны и 1,5 гривны соответственно.

Однако есть вероятность, что украинцы могут и вовсе не увидеть подорожание бензина и дизеля. Причина в том, что в мире сильно снизилась стоимость нефти, соответственно и закупочные цены на топливо уменьшились. Это позволяет оптовикам компенсировать повышение налога в цене.

Артём Куюн в целом положительно оценивает повышение акцизов. Он считает, что это нужно было сделать давно. "Государству нужно в конце концов начать зарабатывать на автогазе", — рассказывал эксперт журналистам "Телеграфа". Дело в том, что повышение акцизов будет направлено только на улучшение обороноспособности страны. И это нужно "рассматривать как своеобразный "донат на армию", а не очередную нагрузку на кошельки украинцев, считает специалист.

Но не все представители власти и эксперты по рынку горючего с ним соглашаются. В частности, народная депутат Нина Южанина считает, что этот законопроект создан для лоббирования интересов крупного бизнеса, и, в случае если его примут, малые АЗС могут исчезнуть с рынка. Эксперт по топливному рынку Леонид Косянчук считает, что делать такую нагрузку на украинцев, живущих и так в очень непростое время, — неправильно. И было бы еще пол беды, если бы мы точно знали, куда пойдут эти 20 млрд, которые власти планируют выручить с помощью акцизов. Возникают сомнения, что эти деньги в конечном итоге реально получит армия.

Последний раз обновляли цены на стелах АЗС 30 августа, и тогда они были такими (по информации Консалтинговой группы А-95):

Ранее "Телеграф" писал, что АЗС оштрафовали на рекордную сумму. Казалось, что эта схема "навара" уже в прошлом, но нет.