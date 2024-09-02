Зеленский подписал закон: в Украине подорожает топливо, каких цен ждать в сентябре

Подорожает не только бензин, цена вырастет на дизель и автогаз

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс о повышении акцизов на топливо. Согласно документу, первое повышение ожидается уже в этом месяце.

Об этом сообщает свидетельствует проект №11256-2. Документ обнародован на сайте парламента.

Как вырастут акцизы

Начиная с сентября, ставки акциза на бензин вырастут с 211,5 евро до 242,6 евро.

Ставки на дизельное топливо (ДТ) вырастут со 139,5 евро до 177,6 евро.

Ставки на автогаз увеличатся с 52 до 148 евро.

Закон устанавливает график ежегодного увеличения акцизов. Цены будут расти в течение четырех лет.

К 2028 году на основные виды топливо установят следующие ставки акцизного налога:

на бензины 359 евро за 1000 литров,

на газойле (дизельное топливо) – 330 евро за 1000 литров,

на сжиженный газ – 250 евро за 1000 литров.

Рост цен

Авторы проекта рассчитали, что принятие закона приведет к удорожанию:

бензина на АЗС на 1,50 гривен за литр,

дизеля на 1,95 гривен,

автогаза на 5,8 гривен за литр.

В то же время директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн говорит, что цены на бензин и ДТ после повышения акцизов в сентябре сильно не изменятся.

Это обусловлено тем, что закупочные цены в мире упали. Такая ситуация создает возможности компенсировать в цене повышение налога.

Однако стоимость газа все же может вырасти сильно. Поскольку уровень поднятия акциза на него будет выше.

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