В дополнение к акцизам: из-за новых налогов малые АЗС в Украине могут исчезнуть, а топливо подорожает

Нардепка считает, что из-за этого малые автозаправки просто исчезнут

Правительство предлагает новые изменения в налогообложении АЗС. Это может привести к закрытию малых заправок и подорожанию топлива.

Об этом сообщила народный депутат Украины Нина Южанина, комментируя законопроект №11416, поданный в Верховную Раду. Соответствующее сообщение появилось в телеграмм-канале народной избранницы.

Что именно может измениться

Южанина заявляет, что законопроект №11416 создан для лоббирования интересов крупного бизнеса. Он предусматривает увеличение доходов бюджета для финансирования армии, но с его помощью фактически продвигаются интересы крупных топливных компаний.

В частности, новый законопроект предусматривает введение авансового платежа по налогу на прибыль для АЗС в размере 4000 гривен на 1 куб. метр резервуаров для горючего.

Для типовой АЗС с резервуарами объемом 60 куб. метров это означает ежемесячный платеж в 240 тысяч гривен, или почти 3 млн гривен в год. Такие суммы могут быть незаметны для больших сетей АЗС в больших городах, но станут непосильным бременем для малых заправок в селах и поселках.

Эта инициатива вместе с повышением акцизов на горючее неизбежно приведет к росту цен на горючее. Особенно ощутимым это увеличение будет после роста цен на топливо в результате повышения акцизов. Депутат выразила обеспокоенность, что такие изменения могут привести к закрытию небольших АЗС, которые обеспечивают топливом сельское население и малый бизнес в отдаленных регионах.

Ранее "Телеграф" писал, какие цены будут на горючее в Украине после повышения акцизов. В частности, автогаз вырастет на 4,5-5 гривен уже в сентябре.