Конец технологического преимущества россиян уже близок. "Закрыть глаза" противнику – вполне реальная задача - Игорь Луценко
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Экс-нардеп, а ныне военнослужащий Игорь Луценко рассказал о необходимости масштабировать опыт в сбитии разведдронов россиян
Очередная технологическая революция вызревает в российско-украинской войне.
За последние пару месяцев украинцы сбили примерно столько же разведывательных дронов противника, сколько за все предыдущие годы войны. И потратили на это в 100 раз меньше средств в расчете на результат.
Надеюсь, что так все пойдет дальше, и мы полностью закроем свое небо от разведывательных крыльев противника. Если они и будут залетать, то на несколько минут, не больше.
Непросто описать, насколько много это значит для нашей войны. Химарсы, дальнобойная артиллерия, вертолетчики и пилоты самолетов на аэродромах и операторы дальних БПЛА смогут дышать свободнее. Та круглосуточная охота, которую за ними сейчас совершают вооруженные Искандерами и С-300 россияне, прекратится. КАБы станут гораздо менее эффективными. Логистика в тылах станет гораздо более безопасной. Ланцеты не смогут наводить дальше определенного горизонта.
Превосходство в войне получит тот, кто сумеет эффективно "закрыть глаза" противнику. Опыт украинских военных показывает, что это реальная задача.
Как обычно, инициатива пришла снизу. Группы энтузиастов организовались и начали сбивать разведывательные БПЛА противника. ФПО-коптерами, крыльями — всем, что было под рукой. Через некоторое время набили руку.
Сейчас пора масштабировать лучший опыт.
Россияне пишут уже о конце своего технологического превосходства. Успеть бы.
Источник: пост Ihor Lutsenko в Facebook
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