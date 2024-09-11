Экс-нардеп, а ныне военнослужащий Игорь Луценко рассказал о необходимости масштабировать опыт в сбитии разведдронов россиян

Очередная технологическая революция вызревает в российско-украинской войне.

За последние пару месяцев украинцы сбили примерно столько же разведывательных дронов противника, сколько за все предыдущие годы войны. И потратили на это в 100 раз меньше средств в расчете на результат.

Надеюсь, что так все пойдет дальше, и мы полностью закроем свое небо от разведывательных крыльев противника. Если они и будут залетать, то на несколько минут, не больше.

Непросто описать, насколько много это значит для нашей войны. Химарсы, дальнобойная артиллерия, вертолетчики и пилоты самолетов на аэродромах и операторы дальних БПЛА смогут дышать свободнее. Та круглосуточная охота, которую за ними сейчас совершают вооруженные Искандерами и С-300 россияне, прекратится. КАБы станут гораздо менее эффективными. Логистика в тылах станет гораздо более безопасной. Ланцеты не смогут наводить дальше определенного горизонта.

Превосходство в войне получит тот, кто сумеет эффективно "закрыть глаза" противнику. Опыт украинских военных показывает, что это реальная задача.

Как обычно, инициатива пришла снизу. Группы энтузиастов организовались и начали сбивать разведывательные БПЛА противника. ФПО-коптерами, крыльями — всем, что было под рукой. Через некоторое время набили руку.

Сейчас пора масштабировать лучший опыт.

Россияне пишут уже о конце своего технологического превосходства. Успеть бы.

Источник: пост Ihor Lutsenko в Facebook