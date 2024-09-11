"В беде": почему в Time уверены, что после дебатов Харрис сбила Трампа с курса

После дебатов акции одной из компаний Трампа начали падать

"Столкновение" Трампа и Харрис во время теледебатов показало, насколько кардинально изменилась президентская гонка в США с середины лета. Очевидно, что Камале удалось сбить Трампа с намеченного курса.

Об этом заявили журналиста издания Time. На новой обложке журнала, к слову, помещен Трамп на гольф-каре, который летит вниз с горы. Иллюстрация подписана лаконично: "В беде".

Очевидно, что Камалле Харрис удалось удивить Дональда Трампа во время телебатов и даже "сбить его с курса".

"За девять лет, прошедших с момента появления Трампа на сцене, ни один оппонент — ни демократ, ни республиканец — не справлялся с 800-фунтовой гориллой американской политики так хладнокровно и не проникал к нему в душу до такой степени", — говорится в статье Time.

Журналисты отмечают, что в считанные недели Трамп растерял свое превосходство. Блестящий дебют Харрис привел в движение базу демократов и позволил собрать огромные средства, которые превзошли возможности Трампа и его союзников.

По мнению Time, в заключительном слове Харрис прозвучало видение единства, силы и общего процветания. Речь же Трампа была горьким причитанием.

Отметим, что после дебатов Камалы Харрис и Дональда Трампа акции компании республиканца Trump Media & Technology Group упали на сразу на несколько процентов — с 18,4%, до $15,21.

Также стало известно, что после окончания теледебатов Харрис заявила о желании провести еще один "поединок" с Трампом — второй тур.

Трамп же сказал журналистам, что это были "лучшие дебаты в его жизни" и он считает себя "победителем". Не смотря на это, он не собирается проводить еще один тур дебатов с Харрис.

"Она хочет этого, потому что проиграла. Я не знаю. Мне нужно подумать об этом. Но если вы выиграли дебаты, я думаю, может быть, мне не стоит этого делать. Почему я должен проводить еще одни дебаты? Она сразу сказала, что мы хотим еще одни дебаты. Знаете, что бывает, когда ты борец и проигрываешь? Ты сразу же хочешь реванша", — заявил экс-президент США.

Напомним, 78-летний бывший президент США Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом от Республиканской партии на съезде в июле. 59-летняя Камала Харрис, нынешний вице-президент США, стала кандидатом в президенты от Демократической партии в августе после выхода из предвыборной гонки Джо Байдена — это случилось вскоре после его неудачных дебатов с Трампом в июне.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ряд экспертов высказали свои мнения о дебатах в США. Специалисты отметили, что это было явным контрастом стиля и видения, в котором оба кандидата проявили себя по-разному.