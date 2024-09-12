Саме за Трампа почалася підготовка Путіна до вторгнення.

Блогер, військовий журналіст та військовослужбовець ЗСУ Серж Марко (Олександр Карпюк) нагадав, що робила Росія при Трампі

На тему Трампа при якому б "не було війни, тому що він знає Путіна".

Хочеться нагадати, що саме при Трампі почалася підготовка Путіна до широкомасштабного вторгнення. За весь строк Трампа були постійні меседжі що РФ формує та розгортає нові частини поблизу України, для вторгнення, що вони роблять навчання для вторгнення. Але Трамп не зробив нічого, щоб цьому запобігти.

І не треба розповідати про "при Трампі дали джавеліни", це була невелика партія якої не вистачило навіть щоб навчити бійців. Тому у 2022 році нам коли почали насипати NLAW та Джавеліни, тупо не було операторів.

Тому так, при Трампі якраз РФ і готувалось напасти. І хотіли напасти, тому що вважали що буде Трамп другий раз президентом. Але виграли демократи, і план пішов по одному місцю.

Тому якщо ви таскаєте фрази Трампа, то не забувайте доповнювати їх тим фактом, що Дональд ще трикольоровий пи**уняра.

А що б зробив Трамп на посаді президента, нам і так відомо. Він би блокував всю допомогу Україні, поки та була б згодна на умовини РФ. Було, бачили, нуєгона**р.

Джерело: пост Марко у Facebook.