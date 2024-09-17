Укр

Россияне готовятся бить по детским больницам и прямо в этом сознались - Алексей Копытько

Автор
Алексей Копытько
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Автор
"Охматдет" после обстрела
"Охматдет" после обстрела

Военный блогер Алексей Копытько предупредил о новой атаке россиян

Россия на упреждение пытается снять ответственность за ракетные удары по детским и медицинским учреждениям Украины. И прямо в этом созналась в традиционной манере – через заявление СВР РФ о якобы "подготовленной США провокации на подконтрольной Киеву территории".

Причина очевидна – получение иранских ракет, использование корейских, а также подготовка очередного массового ракетного удара по украинской инфраструктуре и мирным городам. Куда полетят иранские ракеты толком неизвестно. Поэтому россияне пытаются страховаться.

Все эти фокусы давно известны. Надо просто доносить информацию везде.

Источник: пост Копытько в Facebook.

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Теги:
#Украина #Россия #Обстрел #Блог #Алексей Копытько