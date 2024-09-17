Військовий блогер Олексій Копитько попередив про нову атаку росіян

Росія на попередження намагається зняти відповідальність за ракетні удари по дитячих та медичних установах України. І прямо в цьому зізналася у традиційній манері – через заяву СЗР РФ про нібито "підготовлену США провокацію на підконтрольній Києву території".

Причина очевидна – отримання іранських ракет, використання корейських, а також підготовка чергового масового ракетного удару по українській інфраструктурі та мирних містах. Куди полетять іранські ракети достеменно невідомо. Тож росіяни намагаються страхуватися.

Усі ці фокуси давно відомі. Потрібно просто доносити інформацію скрізь.

Джерело: пост Копитько у Facebook.