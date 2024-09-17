Вице-президент ICC Ukraine специально для "Телеграфа" объяснил риски манипуляций с маркировкой иностранных товаров как украинских

Согласно концепции, покупатели украинских товаров смогут получить возврат части израсходованных средств на специальную карточку, которой можно будет рассчитываться за другие товары украинских производителей, покупать военные облигации или платить коммуналку. Эта инициатива представляется как способ поддержки национального производителя и увеличения доли отечественных товаров на внутреннем рынке.

Одна из ключевых проблем программы — слишком мягкие критерии определения "украинского товара". Для участия в программе достаточно, чтобы товар имел штрих-код, начинающийся с "482". Фактически достаточно только фасовки товара в Украине, чтобы он считался отечественным, независимо от фактической добавленной стоимости. Это создает риски манипуляций с маркировкой иностранных товаров как украинских и усложняет администрирование и мониторинг соблюдения критериев.

Такой подход не учитывает реальный вклад производителя в украинскую экономику и может привести к ситуации, когда государственные средства будут тратиться на стимулирование продаж товаров с минимальной локализацией в Украине. Программа должна была бы фокусироваться на поддержке производителей, которые создают значительную добавленную стоимость внутри страны.

Еще одним недостатком является слишком широкий охват программы. В перечень товаров, подпадающих под действие кешбэка, входят и те категории, которые и так имеют высокую долю рынка и не требуют дополнительного стимулирования. В частности, речь идет о продуктах питания, составляющих большую часть потребительской корзины украинцев. В то же время, без внимания могут остаться производители инвестиционных товаров с высокой добавленной стоимостью, которые действительно нуждаются в государственной поддержке.

Дизайн и механизм администрирования программы также вызывают вопросы. Привлечение фактически пяти сторон (продавца, производителя, банка, государственной платформы "Дія" и покупателя) предполагает сложное взаимодействие, бюрократические процедуры и высокие расходы на администрирование.

Международный опыт реализации таких программ поддержки внутреннего спроса также не дает однозначных аргументов в пользу их эффективности. Учитывая информацию с сайта Минэкономики и похожие параметры, примером была взята итальянская программа "Cashback bonus".

Эта программа была запущена в 2020 году для стимулирования безналичных расчетов и поддержки итальянского бизнеса во время пандемии COVID-19. Программа предусматривала возврат 10% стоимости покупок в виде кешбэка, однако была досрочно свернута правительством из-за чрезмерных бюджетных расходов и сомнительной эффективности.

Эксперты указывали на то, что программа не привела к существенному увеличению потребления, а лишь субсидировала покупки, которые граждане совершили бы в любом случае. Несмотря на некоторые отличия, украинский кейс имеет похожие риски с точки зрения нецелевого использования бюджетных средств и недостаточного стимулирующего эффекта для экономики.

Кроме того, условия участия в программе фактически дискриминируют мелкие производители и небольшие магазины. Требование к продавцам работать по общей системе налогообложения и осуществлять фискализацию операций оставляет вне программы малый бизнес, часто работающий по упрощенной системе. Это может привести к усилению и так значительной рыночной власти крупных торговых сетей. В то же время малые производители и торговые точки, не имеющие возможности участвовать в программе, окажутся в неравных конкурентных условиях и могут потерять часть покупателей.

Но самый главный вопрос — экономическая эффективность инициативы. Государственные расходы на выплату кешбэка, которые могут достичь 2—3 млрд грн в год, выглядят непропорциональными по отношению к ожидаемым выгодам в виде увеличения налоговых поступлений. По расчетам экспертов, для возврата израсходованных на кешбэк средств в бюджет в форме налогов, производителям необходимо будет увеличить объемы производства, по меньшей мере, вдвое. В условиях кризиса и ограниченных ресурсов такие оптимистические сценарии вызывают обоснованные сомнения.

Возникают вопросы и о способности программы в ее текущем виде стимулировать рост производства и создание новых рабочих мест. Ведь основными бенефициарами кешбэка станут не производители, а потребители и торговые сети.

При этом дополнительные средства, которые получат покупатели, не обязательно будут направлены на приобретение других украинских товаров, как это предполагает концепция программы. Скорее всего, львиная доля кешбэка будет направлена на коммунальные платежи, особенно после повышения с 1 июня тарифов на электроэнергию для населения. Отсутствие четкой привязки кешбэка к дальнейшей покупке отечественной продукции снижает потенциальный мультипликативный эффект для экономики.