Впервые в истории. Европейская страна полностью отказалась от российской нефти

Проект реализовывали почти 3 года

В первой в своей истории Чехии полностью отказалась от российской нефти. Европейская страна была долгое время зависима от топлива Кремля.

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает CTK. По его словам, более 60-ти лет Чехия была зависима от нефтепровода Дружба.

Однако это изменилось благодаря расширению нефтепровода TAL. Страна уже получила первые увеличенные партии нефти не российского происхождения из итальянской нефтебазы в Триесте. Они пришли на Центральную нефтебазу в Нелагозевесе, откуда будут перевезены на НПЗ в Литвинове.

Чешская Республика сможет получать из западных нефтепроводов до 8 млн тонн нефти в год, что полностью покрывает потребление НПЗ страны.

"Мы сделали еще один шаг на пути к нашей энергетической независимости", — сказал Фиала.

По его словам, историческая поставка состоялась 16 апреля. В это время Чехия впервые использовала увеличенную пропускную способность нефтепровода TAL в реальной эксплуатации.

Напомним, что в конце 2022 года Чехия приступила к реализации проекта TAL-PLUS. Он обеспечивает увеличение пропускной способности европейского нефтепровода TAL. Такое решение правительство приняло из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Технические работы были начаты в мае 2024 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что цены на российскую нефть Urals упали до 50 долларов за баррель.