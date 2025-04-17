Поздравления с днем рождения 11 лет девочке: самые милые пожелания для юной именинницы
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Порадуйте именинницу приятными пожеланиями
День рождения – это всегда волшебный день, а для девочки 11 лет он наполнен особым трепетом и ожиданием чуда. Каждая минута этого праздника кажется особенной, ведь это еще один шаг во взрослую жизнь, полный новых открытий и впечатлений. Девочки 11 лет с нетерпением считают дни до заветной даты, мечтая о подарках, веселье и внимании близких.
"Телеграф" подготовил для вас самые трогательные и душевные поздравления с днем рождения 11 лет девочке, которые помогут сделать этот день незабываемым.
Поздравления с 11-летием девочке своими словами
С днем рождения, наша звездочка! 🌟 Пусть твоя жизнь будет такой же яркой и сияющей! Желаем тебе море улыбок и исполнения всех желаний! 💖
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Поздравляем с 11-летием! 🎉 Ты становишься совсем взрослой, и пусть этот год принесет тебе много радости, новых друзей и интересных приключений! 🌈
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С днем рождения, милая принцесса! 👑 Желаем тебе всегда оставаться такой же доброй, красивой и талантливой девочкой! Пусть сбудутся все твои мечты! ✨
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Сегодня твой особенный день! 🎈 Пусть он будет наполнен весельем, смехом и чудесными сюрпризами! С днем рождения, наша дорогая девочка 11 лет! 🎁
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Поздравляем с днем рождения! 🎂 Желаем тебе отличного настроения, верных подруг и успехов во всех начинаниях! Ты – наше солнышко! ☀️
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С 11-летием тебя! 🥳 Пусть этот год будет для тебя полон ярких красок, незабываемых моментов и счастливых улыбок! Будь всегда такой же замечательной! 😊
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С днем рождения, наша умница и красавица! 🥰 Желаем тебе крепкого здоровья, отличных оценок и всего самого наилучшего! Пусть каждый день будет радостным!💐
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Поздравляем с 11-м днем рождения! 🎊 Желаем тебе никогда не унывать, всегда верить в себя и смело идти к своей цели! Ты – наша гордость! ❤️
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С днем рождения, наша любимая девочка! 🎀 Пусть в твоей жизни будет много любви, тепла и добра! Желаем тебе счастливого детства и светлого будущего! 🤗
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С днем рождения, юная леди! 🌷 Желаем тебе оставаться такой же жизнерадостной, любознательной и вдохновляющей! Пусть этот год будет самым лучшим! 👍
Поздравления с днем рождения девочке 11 лет в стихах
Как ты быстро подрастаешь,
Ярким солнышком сияешь!
Вот одиннадцать тебе —
Совсем взрослая уже!
Так здоровья тебе, счастья,
Пусть минуют все ненастья.
Расти умной и красивой,
Обязательно счастливой.
Пусть родные окружают,
Пусть друзья все обожают.
Пусть сбываются мечты,
А в душе цветут цветы.
***
Возраст прекрасный — одиннадцать лет:
Перед тобою открыт белый свет.
Делай что хочешь — танцуй или пой,
В мультики, фильмы ныряй с головой!
Я с днем рожденья тебя поздравляю,
В школе отличных успехов желаю,
Много приятелей, много друзей —
Вместе по жизни идти веселей!
Чтобы тебя непременно любили,
Все восхищались тобою, ценили,
Очень веселой, счастливой была,
Славным цветочком красивым цвела!
***
Тебе одиннадцать! Сияй
И каждым мигом наслаждайся,
Вперед уверенно шагай
И ярче солнца улыбайся!
Будь, словно куколка, красива,
Мила, улыбчива, добра!
Живи лишь весело, счастливо,
Ведь детство — славная пора!
***
На годик больше десяти —
Вновь наступил твой день рожденья.
Красивой, умненькой расти,
И будь в отличном настроеньи.
Желаю много приключений,
И интереснейших друзей,
Чудесных, новых увлечений,
И счастья в юности твоей.
***
Одиннадцать лет мы твои отмечаем!
Ты просто красавицей стала у нас.
Тебя, наша девочка, мы поздравляем
И счастья желаем всегда и сейчас!
Здоровья, успехов, добра и веселья!
Оценки отличные лишь получай.
Не трать свое время на скуку, безделье —
Стремись, добивайся, твори и дерзай!
***
Тебе одиннадцать сегодня,
Так будь веселой, озорной.
Пусть сбудутся твои желанья.
Учись, на месте ты не стой!
Успешной будь и развивайся,
Ходи на разные кружки,
Читать, считать, писать старайся.
Пускай все сбудутся мечты!
И улыбайся, будь здоровой.
Подруг хороших заводи,
Будь среди них девчонкой клёвой
И все их тайны сохрани!