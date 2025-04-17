Поздравления с днем рождения 11 лет девочке: самые милые пожелания для юной именинницы

Порадуйте именинницу приятными пожеланиями

День рождения – это всегда волшебный день, а для девочки 11 лет он наполнен особым трепетом и ожиданием чуда. Каждая минута этого праздника кажется особенной, ведь это еще один шаг во взрослую жизнь, полный новых открытий и впечатлений. Девочки 11 лет с нетерпением считают дни до заветной даты, мечтая о подарках, веселье и внимании близких.

"Телеграф" подготовил для вас самые трогательные и душевные поздравления с днем рождения 11 лет девочке, которые помогут сделать этот день незабываемым.

Поздравления с 11-летием девочке своими словами

С днем рождения, наша звездочка! 🌟 Пусть твоя жизнь будет такой же яркой и сияющей! Желаем тебе море улыбок и исполнения всех желаний! 💖

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Поздравляем с 11-летием! 🎉 Ты становишься совсем взрослой, и пусть этот год принесет тебе много радости, новых друзей и интересных приключений! 🌈

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С днем рождения, милая принцесса! 👑 Желаем тебе всегда оставаться такой же доброй, красивой и талантливой девочкой! Пусть сбудутся все твои мечты! ✨

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Сегодня твой особенный день! 🎈 Пусть он будет наполнен весельем, смехом и чудесными сюрпризами! С днем рождения, наша дорогая девочка 11 лет! 🎁

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Поздравляем с днем рождения! 🎂 Желаем тебе отличного настроения, верных подруг и успехов во всех начинаниях! Ты – наше солнышко! ☀️

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С 11-летием тебя! 🥳 Пусть этот год будет для тебя полон ярких красок, незабываемых моментов и счастливых улыбок! Будь всегда такой же замечательной! 😊

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С днем рождения, наша умница и красавица! 🥰 Желаем тебе крепкого здоровья, отличных оценок и всего самого наилучшего! Пусть каждый день будет радостным!💐

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Поздравляем с 11-м днем рождения! 🎊 Желаем тебе никогда не унывать, всегда верить в себя и смело идти к своей цели! Ты – наша гордость! ❤️

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С днем рождения, наша любимая девочка! 🎀 Пусть в твоей жизни будет много любви, тепла и добра! Желаем тебе счастливого детства и светлого будущего! 🤗

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С днем рождения, юная леди! 🌷 Желаем тебе оставаться такой же жизнерадостной, любознательной и вдохновляющей! Пусть этот год будет самым лучшим! 👍

Поздравления с днем рождения девочке 11 лет в стихах

Как ты быстро подрастаешь,

Ярким солнышком сияешь!

Вот одиннадцать тебе —

Совсем взрослая уже!

Так здоровья тебе, счастья,

Пусть минуют все ненастья.

Расти умной и красивой,

Обязательно счастливой.

Пусть родные окружают,

Пусть друзья все обожают.

Пусть сбываются мечты,

А в душе цветут цветы.

***

Возраст прекрасный — одиннадцать лет:

Перед тобою открыт белый свет.

Делай что хочешь — танцуй или пой,

В мультики, фильмы ныряй с головой!

Я с днем рожденья тебя поздравляю,

В школе отличных успехов желаю,

Много приятелей, много друзей —

Вместе по жизни идти веселей!

Чтобы тебя непременно любили,

Все восхищались тобою, ценили,

Очень веселой, счастливой была,

Славным цветочком красивым цвела!

***

Тебе одиннадцать! Сияй

И каждым мигом наслаждайся,

Вперед уверенно шагай

И ярче солнца улыбайся!

Будь, словно куколка, красива,

Мила, улыбчива, добра!

Живи лишь весело, счастливо,

Ведь детство — славная пора!

***

На годик больше десяти —

Вновь наступил твой день рожденья.

Красивой, умненькой расти,

И будь в отличном настроеньи.

Желаю много приключений,

И интереснейших друзей,

Чудесных, новых увлечений,

И счастья в юности твоей.

***

Одиннадцать лет мы твои отмечаем!

Ты просто красавицей стала у нас.

Тебя, наша девочка, мы поздравляем

И счастья желаем всегда и сейчас!

Здоровья, успехов, добра и веселья!

Оценки отличные лишь получай.

Не трать свое время на скуку, безделье —

Стремись, добивайся, твори и дерзай!

***

Тебе одиннадцать сегодня,

Так будь веселой, озорной.

Пусть сбудутся твои желанья.

Учись, на месте ты не стой!

Успешной будь и развивайся,

Ходи на разные кружки,

Читать, считать, писать старайся.

Пускай все сбудутся мечты!

И улыбайся, будь здоровой.

Подруг хороших заводи,

Будь среди них девчонкой клёвой

И все их тайны сохрани!

Картинки и открытки девочке на 11 лет