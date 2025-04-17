Почему россияне активно используют дроны: бывший офицер объяснил

Среди причин и психологическое давление на население

Россия активно ищет способы удешевить ведение боевых действий, поэтому все чаще применяет ударные беспилотники, среди которых FPV-дроны, "шахеды", "герберы" и "молнии". С помощью этих средств оккупанты не только наносят физические удары, но и оказывают психологическое давление на гражданское население.

Об этом в эфире телеканала Киев24 рассказал Анатолий Храпчинский, бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, враг значительно увеличил производство дронов-камикадзе, активно использующих малые FPV-дроны и дроны типа "молния" в приграничных с Украиной регионах.

При этом часто речь идет о дешевых вариантах, не имеющих возможности нести отдельные боевые заряды для сброса. Они либо сбиваются в воздухе, либо сами детонируют при ударе по цели. Особое внимание Храпчинский обратил на недавний удар по Запорожью — сейчас эксперты выясняют, была ли это "молния", FPV-дрон или "Ланцет".

Специалист подчеркнул, что РФ активно ищет новые инструменты для удешевления боевых действий, поэтому вероятно будет продолжать комбинированное использование дронов разных типов. В ответ Украина должна развертывать многоуровневую систему противодействия, в частности, по программе "Закрытое небо", которая базируется на средствах радиоэлектронной борьбы в сочетании с физическим поражением целей. По словам Храпчинского, у отечественных компаний уже есть разработки, позволяющие построить эффективную эшелонированную защиту для прифронтовых и пограничных городов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что российские войска во время атак дронами типа "Shahed" применяют капсулы с токсичным веществом. В то же время специалисты отмечают, что она не приводит к мгновенной смерти или серьезному отравлению.