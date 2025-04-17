С ножом напали на известного украинского журналиста. Он попал в больницу

Его госпитализировали в тяжелом состоянии

Вечером 16 апреля произошло дерзкое нападение на Юрия Макарова — исполнительного продюсера "Суспільного мовлення" и одного из самых известных украинских журналистов. Неизвестный злоумышленник нанес ему ножевое ранение.

Инцидент произошел поздно вечером, подробности происшествия уточняются. Об этом сообщает "Суспільне".

Макарова в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь. По имеющейся информации, угрозы его жизни на данный момент нет, однако состояние остается серьезным.

Полиция уже открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

Коллеги журналиста призывают министра внутренних дел Украины взять расследование под личный контроль.

Для справки:

Юрий Макаров – украинский журналист, телеведущий, документалист и писатель. Родился 24 апреля 1955 года в Софии, Болгария, в семье эмигрантов. С 1961 года проживает в Киеве. В 1977 году окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет романогерманской филологии.

Макаров начал свою карьеру как журналист и телеведущий, работая в разных медиа-организациях. До 2009 года был шеф-редактором, а впоследствии обозревателем журнала "Украинская неделя". С 2017 по 2019 год являлся членом правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ), а с 2019 года занимает должность исполнительного продюсера Общественного телевидения НСТУ.

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