Молчали о Байдене, но ругают Трампа. Политолог раскритиковал украинские СМИ

Украина имела не менее сложные отношения с Байденом, однако…

После решения президента США Дональда Трампа на 90 дней заморозить программы помощи Украине, которые через агентство USAID поступали отечественным СМИ, в украинских медиа началась кампания травли американского лидера. Как оказалось, у них были неожиданные основания.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" и политический эксперт Тарас Загородний. Он объяснил, почему украинские СМИ не критиковали предыдущего президента США Джо Байдена.

— Трамп прекратил давать гранты и теперь все ругают Трампа. Те, кто раньше получал эти гранты от американцев. Проблема в том, что такие непростые отношения у Украины были и с Байденом. На пять месяцев прекратили снабжать оружием, чтобы не добили Россию после Харьковской операции, и с разведкой были проблемы, и не давали бить по российским штабам даже на территории Украины, — говорит политолог.

По его словам, демократы платили деньги, чтобы об этом не говорилось.

— И вы спрашиваете "почему у нас об этом говорят сейчас?" Потому что все СМИ, которым раньше платили демократы, молчали, что делают демократы с Украиной, — продолжает политический эксперт.

Он напомнил, что когда СБУ начала бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, администрация Байдена кричала, что НПЗ — это гражданская инфраструктура.

— Молчали, например, что политика предыдущей администрации по поддержанию высоких цен на нефть поддерживает войну, позволяет России фактически бесконечно вести войну против Украины.

А у Трампа таких "заморочек" нет. Смотрите: цена на нефть уже обрушена, потому что Трампу не нужна российская нефть. Но у нас всегда "плохой" Трамп, у нас обсуждают туфту, связанную с внутренней американской политикой, которая вообще нас не касается, — подытожил Тарас Загородний.

Напомним, в администрации Трампа заявили, что программы внешней помощи шли не туда, куда нужно. "За последние четыре года администрация Байдена транжирила деньги, как пьяные матросы, что стало одной из причин инфляционного кризиса в стране", — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.