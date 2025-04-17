Обсудили военный контингент и не только: Ермак рассказал подробности встречи "коалиции желающих"

Встреча проходит в Елисейском дворце

"Коалиция желающих" по поддержке Украины проходит очередная встреча в Париже. На неё уже прибыла украинская делегация.

Первые подробности рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, представители Украины уже обсудили с коллегами из Великобритании, Германии и Франции прекращение огня и гарантии безопасности.

"Мы обменялись мнениями о дальнейших шагах по достижению справедливого и устойчивого мира, в частности, реализации полного прекращения огня, привлечения многонационального военного контингента, а также развития эффективной архитектуры безопасности для Украины", — рассказал Ермак.

Отметим, что в переговорах в Елисейском дворце от наших партнеров приняли участие представители стран, входящих в коалицию желающих:

дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн,

советник по вопросам национальной безопасности премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл,

советник по вопросам национальной безопасности канцлера Германии Йенс Пльотнер.

Украинскую сторону представляют:

руководитель Офиса президента Андрей Ермак,

министр иностранных дел Андрей Сибига,

министр обороны Рустем Умеро

Для справки: 2 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания, Франция и Украина обязались совместно работать над мирным соглашением и сформировали "Коалицию желающих".

Стоит отметить, как ранее сообщал Ермак, в рамках визита, помимо встречи с представителями "Коалиции желающих", запланированы еще и встречи с представителями США, которые в настоящее время находятся во Франции.

16 апреля издание Politico написало, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и государственный секретарь Марко Рубио прибудут в Париж в конце этой недели. Издание отмечало, что Уиткофф встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а Рубио поговорит с министром иностранных дел Жаном-Ноэлем Барро, одной из тем переговоров будет Украина.

14 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе состоятся несколько встреч по размещению в стране иностранного контингента.

Ранее мы писали о том, что 27 марта в Париже прошел саммит "Коалиции желающих". Главное из той встречи можно узнать, перейдя по ссылке.