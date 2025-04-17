Звезды вместо трезубца: историк рассказал, каким мог быть герб Украины

Гербом Украины должен быть не трезубец

История украинского герба могла сложиться совсем по-иному. В период становления государственности обсуждались разные варианты, и трезубец не был единственным.

Историк Александр Алферов рассказал, как формировался выбор в пользу этого символа. Но каким мог бы быть герб Украины?

Итак, в начале XX века, во время Украинской революции, Михаил Грушевский предлагал создать нечто новое, что символизировало бы мирный труд. Он видел герб как золотое рало (плуг) на синем фоне. Историк даже предлагал взять вроде американского флага, где каждая звезда символизировала бы определенную территорию Украины – Слобожанщину, Юг, Волынь и т.д. Однако эта идея не получила поддержки из-за традиционных представлений о геральдике. Другие предлагали герб гетманщины – казака с мушкетом, но Грушевский настаивал на новом символе.

Как трезубец стал гербом Украины

Однако трезубец, княжеский знак Владимира Великого, в то время был малоизвестен. Многие не понимали его значения, а некоторые даже считали его символом сатанинского происхождения по неясности исторического контекста. Даже сам Грушевский сначала не мог определить, что именно изображено на старинных монетах – скипетр или стилизованный цветок.

Несмотря на это, Павел Зайцев, глава комиссии вместе с Михаилом Грушевским, Георгием Нарбутом и другими деятелями, провели несколько заседаний, на которых обсуждали, что старые гербы носили империалистический характер и не отвечали духу нового украинского государства. В конце концов, в декабре 1917 года Центральная Рада приняла трезубец как государственный герб, размещенный на деньгах УНР и ставший символом борьбы за независимость

Интересно, что в январе 1918 года был утвержден флаг украинского военного флота с трезубцем в углу голубого полотнища. Сначала трезубец сопровождался крестом – инвокационным крестом, который являлся частью надписи на серебряниках Владимира Великого.

Как видим, выбор трезубца как герба Украины был непростым и сопровождался дискуссиями. Вопреки первоначальной неясности и спорам, трезубец стал мощным символом нашей национальной идентичности, символом борьбы за независимость и исторической продолжительности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как появился Государственный Герб Украины. Выбор Грушевского оказался столь удачным и исторически обоснованным, что трезубец не только стал символом УНР, но и пережил десятилетие безгосударственности, чтобы возродиться как государственный символ независимой Украины в 1991 году.