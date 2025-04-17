Отменят ли комендантский час в Киеве и пустят ли транспорт в Пасхальную ночь? Ответ КГГА

Столица и регионы выбрали разные подходы

В преддверии Пасхи, которая в этом году приходится на 20 апреля, в ряде украинских городов объявили об изменениях в работе общественного транспорта и режиме комендантского часа. В Хмельницком комендантский час будет действовать только до 3 утра, а в Кропивницком транспорт начнет работу уже в 4 часа.

"Телеграф" решил выяснить, стоит ли киевлянам ожидать подобных послаблений для посещения традиционных ночных богослужений.

Мы обратились к Директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА с вопросами о возможном продлении работы транспорта в Пасхальную ночь и изменениях в комендантском часе.

Ответ оказался неутешительным для киевлян. По официальной информации столичного Департамента транспортной инфраструктуры, никаких изменений в графике движения общественного транспорта в Киеве на Пасху не предусматривается.

"График работы пассажирского транспорта в Киеве формируется с учетом продолжительности комендантского часа. В настоящее время пассажирский транспорт курсирует в обычном режиме. Решений по изменению движения транспорта не принималось ", — сообщили в ведомстве.

В Департаменте также напомнили, что решение о длительности комендантского часа на Пасхальные праздники находится вне их компетенции. В то же время подчеркнули, что в условиях военного положения 46 подземных станций Киевского метрополитена круглосуточно работают как укрытие во время воздушных тревог.

Впрочем, в некоторых городах Украины все же будут послабления в режиме движения общественного транспорта в Пасхальную ночь. Так, в Кропивницком 19 апреля автобусы и троллейбусы будут ездить до 23:00, а 20 апреля выедут на маршруты в 04:00 утра.

Также председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил о сокращении комендантского часа в Пасхальную ночь: "В Пасхальную ночь, с 19 на 20 апреля, комендантский час будет действовать с 00:00 до 03:00 — такое решение мы приняли на Совете обороны области".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о времени и местах проведения пасхальных богослужений в Киеве для католиков, протестантов и капуцинов в 2025 году.