Юмор вместо тряпки: как украинцы шутят о Чистом четверге, подборка мемов

Подборка самых смешных идей

В предпасхальный период украинцы не только берутся за генеральную уборку жилья, но и активно шутят о традиционных хлопотах Чистого четверга. В социальных сетях появилась целая серия мемов, созданных украинцами.

В этом материале "Телеграф" собрал подборку лучших.

Одна из самых популярных шуток изображает Пасхального кролика, который якобы неожиданно появился, чтобы проверить, насколько хорошо вы промыли окна.

Другая шутка — это комическая сцена с домашними животными, которые наблюдают за владелицей, произнося "Наталка, вставай, здесь Чистый четверг".

Не обошлось и без мультяшных персонажей: Белоснежка, которая вытирает окна и радушно думает "не такие уж они грязные", идеально передает настроение тех, кто ищет хоть какие-то аргументы, чтобы не доводить уборку до идеала.

Особое внимание пользователей приобрел мем, в котором шутят, что Чистый четверг — едва ли не единственный день, когда мужчины "точно помоются", поэтому это "идеальное время для свиданий". Такая ирония легко воспринимается как шутка над стереотипами.

Пользователи массово подхватили мем о том, что кое-кому "в Чистый четверг нужно мыть еще и языки".

Насмешило украинцев также курьезное видео о коте, которого только что помыла владелица. Судя по гримасе четырехлапого, ему не очень понравилась традиционная процедура к празднику.

Не обошли украинцы и "анархическую" Галицию.

Мемы о Чистом четверге прекрасно отражают современную украинскую традицию сочетать праздничные ритуалы с юмором, придавая этому дню еще больше легкости и позитива!

Ранее "Телеграф" писал, как недавние апрельские морозы вдохновили украинцев на вирусные шутки. Были приколы и о Януковиче, Африке и забавных "лайфхаках" от хозяек.