Принесите домой 12 свечей: что нужно обязательно сделать в Страстную пятницу, а от чего — отказаться

18 апреля христиане вспоминают великую жертву Иисуса Христа

Сегодня, 18 апреля, православные верующие и греко-католики встречают пятый день Страстной седмицы — Великую (Страстную) пятницу. Этот день занимает особое место в церковном календаре и считается одним из значимых.

Страстная пятница — самая скорбная для христиан. В этот день Иисус Христос был распят на кресте и умер, чтобы искупить грехи всего человечества. Название "Страстная пятница" происходит от латинского слова passio, что означает "страдание". Оно отражает те страдания, которые претерпел Сын Божий.

Что можно делать в Страстную пятницу 2025

В пятницу перед праздником Пасхи существует множество обычаев. К примеру, в этот день важно посетить церковь. В храмах совершаются три главных богослужения: Утреня, Царские часы и Великая вечерня с малым повечерием.

Во время Утрени, которая проходит вечером в Великий четверг, читаются 12 евангельских отрывков, повествующих о страданиях Иисуса Христа. В Царские часы продолжается чтение повествований от всех четырех евангелистов. Великая вечерня посвящена событиям пятницы, которые описаны в Евангелии.

В этот день также совершается вынос плащаницы из алтаря в центр храма. При этом исполняется канон "О распятии Господа". Плащаница остается в храме три дня, а перед пасхальным крестным ходом ее возвращают в алтарь — за несколько минут до начала службы.

Согласно народным поверьям, 12 свечей, зажженных на богослужении в Страстную пятницу, нужно принести домой. Считается, что они принесут в семью удачу и благополучие.

В Страстную пятницу христиане также проводят день в молитвах, размышляют о своих поступках и раскаиваются в содеянном. Благоприятный день, чтобы помочь нуждающимся.

Страстная пятница: что нельзя делать 18 апреля

Воздержитесь от всех домашних дел, хозяйственных работ в огороде.

Шитье, вышивание, вязание — это все под запретом.

Любые развлечения тоже под строгим запретом. Особенно не к месту смеяться и петь.

Самый главный запрет — употребление пищи. Верующие люди продолжают ограничивать себя в еде в Великий пост, который закончится лишь с наступлением светлой Пасхи.

День Страстной пятницы — самый строгий. Однако тем христианам, кому трудно соблюдать голодание, можно немного перекусить — хлебом и водой либо овощами, фруктами, сухофруктами или орехами, но только после выноса Плащаницы. Ранее мы писали детальнее о запрете на еду в Страстную пятницу.