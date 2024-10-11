Бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, как следует оценивать происходящее на фронте и что происходит на Курском направлении

Да, сейчас сложная ситуация на фронте. В том числе на Курском направлении.

Впрочем, с 2022 она и не была ни одного дня простой. И не будет.

Просто в войне есть такие события, которые больше привлекают внимание общества, а есть такие, что — меньше. И поэтому информационно это выглядит как волны событий.

На самом деле, с первого дня полномасштабного вторжения враг постоянно наступает. Ежедневно. На нескольких направлениях одновременно. Силами в разы больше наших. Постоянно продолжаются тяжелые бои. Постоянно меняется ситуация — то нашим удается перехватывать инициативу и даже наступать, то враг продвигается. Потому что это борьба. Изнурительная длительная борьба.

У нас есть выбор — сдаться или воевать.

Выбрали — воевать.

Источник: пост Маляр в Telegram