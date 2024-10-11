Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що зараз відбувається на фронті і яка ситуація склалася на Курському напрямку

Так, зараз складна ситуація на фронті. В тому числі на Курському напрямку.

Втім, з 2022 вона і не була жодного дня простою. І не буде.

Просто у війні є події, які більше привертають увагу суспільства, а є такі, що — менше. І тому інформаційно це виглядає як хвилі подій.

Насправді, від першого дня повномасштабного вторгнення ворог постійно наступає. Щодня. На декількох напрямках одночасно. Силами в рази більшими за наші. Постійно тривають важкі бої. Постійно змінюється ситуація — то нашим вдається перехоплювати ініціативу і навіть наступати, то ворог просувається. Бо це боротьба. Виснажлива тривала боротьба.

У нас є вибір — здатись або воювати.

Обрали — воювати.

Джерело: пост Маляр у Telegram