Директор экспертно-аналитического центра "Диалог" специально для сайта "Телеграф" объяснил, почему бизнес критикует новые налоговые инициативы правительства

После того, как Верховная Рада приняла в среду недоработанный закон о повышении налогов, который уже назвали "историческим", следующее слово – за президентом Зеленским. Именно ему придется до 23 октября поставить запятую в классической головоломке "повышение налогов оставить нельзя отменить".

С чем никто не будет спорить, так это с тем, что денег на финансирование армии в отечественном бюджете не хватает — по расчетам правительства только до конца этого года нашим Силам обороны нужно 500 млрд грн. И также с тем, что "эти деньги нужно где-то отыскать" за счет внутренних источников – потому что на нужды наших вооруженных сил международные партнеры средства не предоставляют. Украина финансирует их из внутренних ресурсов, включая налоги и заимствования на внутреннем рынке (ОВГЗ).

А вот в дальнейшем начинаются радикальные различия о том, откуда целесообразно найти нужные деньги. Верховная Рада в среду утвердила предложенный правительством подход существенного повышения налогов, в частности для небольшого бизнеса и доходов физлиц. Соответствующий законопроект представил глава финансового комитета Даниил Гетманцев, депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа".

В законопроект от комитета подали более 1300 правок. Большинство из них не были учтены. Это касается предложения о высших налогах на игорный бизнес, налогах на роскошь, или об аккумуляции дополнительных средств в специальном фонде, чтобы деньги шли исключительно на армию, а не на очередное "большое строительство" дорог.

Главные изменения касаются повышения военного сбора для тех, кто его уже платил, а также введения для тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения.

В частности, закон предусматривает:

повышение военного сбора с 1,5% до 5% доходов физического лица. Оно не будет касаться военных;

введение военного сбора для плательщиков единого налога ІІІ группы в размере 1% от дохода;

введение военного сбора для ФЛП I, II и IV групп в размере 10% от минимальной зарплаты, которая в настоящее время составляет 8000 грн в месяц.

Как сообщил член финансового комитета Ярослав Железняк, из-за путаницы с одной из поправок, военный сбор для всех, кроме ФЛП-упрощенцев, вырастет со дня вступления в силу закона, а не с 1 октября. То есть, "задним числом", как предполагал проект закона до второго чтения.

"Правда, как его теперь считать с середины месяца остается открытым вопросом", — написал депутат.

Для ФЛП военный сбор вырастет все равно с 1 октября.

С 1 января 2025 года 5% военного сбора будут облагаться налогом также другие доходы граждан (в дополнение к зарплате).

Эти изменения будут действовать до конца того года, когда завершится военное положение.

"Примечательно, что закон предусматривает переход с ежеквартальной на ежемесячную отчетность предприятий и компаний по выплатам физическим лицам, а также НДФЛ, военного сбора и ЕСВ. Это воспринимают как признак того, что правительство готовится ввести экономическое бронирование на основе уровня зарплат. Это изменение вступит в силу с 1 января 2025 года", — отмечает Украинская служба Би-Би-Си.

По расчетам правительства, эти налоговые изменения должны принести в бюджет дополнительные 58 млрд грн уже в этом году (в следующем — 137 млрд грн). Что существенно меньше требуемых только к концу текущего года 500 млрд грн.

Бизнес и обозреватели крайне критически отнеслись к налоговым изменениям, инициированным правительством. И дело не только в том, что эффект от них не возместит дефицит средств на оборону. Вместо того чтобы поддержать тот бизнес, который работает во время войны, он еще больше усложнит жизнь тем, кто работает "в белую", говорят предприниматели.

Еще после первого чтения законопроекта соучредитель Monobank Олег Гороховский заявлял, что "когда бизнес проиграет, не выиграет никто".

Это замечание касается прежде всего поднятия военного сбора, увеличивающего налоговую нагрузку на оплату труда.

По экспресс-опросу Европейской бизнес ассоциации (ЕВА), более половины — 55% компаний — не смогут компенсировать повышение военного сбора работникам.

"Соответственно, это приведет к снижению реального дохода людей", — объясняют в ЭВА.

При этом опрос проводился среди членов ассоциации, то есть преимущественно крупных международных компаний.

Эксперты ЭВА считают, что любое дополнительное налогообложение бизнеса, включая повышение военного сбора, может исказить конкурентную среду, поскольку работать "в белую" станет просто экономически невыгодно.

Поэтому прежде чем повышать налоги, правительству следовало обратить внимание на неиспользованный фискальный потенциал теневого сектора экономики: "Любому повышению налогов для добросовестного бизнеса должна предшествовать результативная борьба с тенью и налогообложение той части бизнеса, которая не платит налоги вообще или использует схемы для оптимизации".

В ЭВА обратили внимание на расчеты Института социально-экономической трансформации, согласно которым украинский бюджет недополучает около 400 млрд грн от теневого сектора.

Действительно, эта сумма почти соответствует объему дополнительных средств на оборонные нужды, которых не хватает в госбюджете.

Ряд замечаний бизнеса к налоговым изменениям пересекаются с замечаниями юристов. В частности, Главное юридическое управление Верховной Рады, проанализировав законопроект, пришло к выводу, что некоторые нормы в этом проекте закона не соответствуют Конституции, не согласуются с законами Украины и не учитывают правовую позицию Конституционного Суда Украины.

Юридические эксперты Рады обращают внимание не только на авансовую уплату налогов некоторыми плательщиками, что "не соответствует принципу равенства и недискриминации налогоплательщиков", но и на то, что некоторые из них предлагается исчислять в евро, хотя единственная платежная единица в Украине — гривна. Речь идет о нормах закона, по которым АЗС должны производить авансовые платежи налога на прибыль — в размере 30, 45 или 60 тыс. грн в зависимости от типа заправки за каждое место продажи горючего. Также он привязывает к курсу евро ставки авансовых налоговых взносов по пунктам обмена валют. Такой взнос составит 700 евро за каждый пункт обмена валюты в Киеве, 600 евро – в городах с населением более 50 тысяч жителей и 200 евро для остальных населенных пунктов.

Кроме того, ряд норм не учитывают требования Конституции по предсказуемости закона.

"Предсказуемость означает, что закон должен быть, по возможности, провозглашен заранее – до его применения, и должен быть предсказуем по поводу его последствий: он должен быть сформулирован с достаточной четкостью, чтобы лицо имело возможность направить свое поведение", – отметили в Главном юридическом управлении Рады.

Таким образом, общий кумулятивный эффект всех явных крупных недостатков принятого закона подталкивает к тому, что этот недоработанный документ придется переголосовать в парламенте из-за нечеткости и противоречивости формулировок. Если президент все же подпишет его в таком виде — гарантированно будут очень большие проблемы с реализацией норм этого "исторического и революционного" закона на практике.