Доллар по 48 – не предел? Аналитик дал прогноз курса доллара на конец 2025 года

Проседание сальдо внешней торговли влияет на курс валюты в Украине.

Из-за снижения на мировых рынках стоимости сырья, составляющего ключевые статьи украинского экспорта, — железной руды, ферросплавов, зерновых и подсолнечного масла — в 2025 году сальдо внешней торговли Украины ухудшится, что приведет к дальнейшему обесцениванию гривни. И средний курс доллара в 45 гривен не будет окончательным.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Он объяснил, на сколько может подешеветь украинская валюта.

Аналитик напомнил, что с началом широкомасштабной войны с РФ и потерей больших территорий в 2022 году произошло серьезное падение экономики. Но уже в 2023 году она адаптировалась и показала рост. Также можно говорить, что рост будет и в 2024 году.

— Понемногу экономика адаптируется к новым реалиям и возвращает определенные позиции. Но большое негативное влияние на показатели экономики Украины оказывал тот факт, что мировые цены на ведущие статьи экспорта Украины сократились. Физические объемы экспорта в этом году выросли на 37% — это очень существенный рост. А вот в деньгах мы получили [плюс] 13%. Это существенный рост физических объемов и значительно меньший рост стоимостных и является демонстрацией того, что мы были заложниками более низких цен, — говорит эксперт.

Он выразил прогноз, что в 2025 году цены на сельскохозяйственную продукцию должны несколько возрасти. Нас интересуют три позиции — подсолнечное масло, в производстве которого мы являемся мировым лидером (25% рынка) даже несмотря на полномасштабную войну. Кроме того, на мировом рынке зерновых мы существенный игрок по кукурузе, а также пшенице, поэтому проседание цен на них имело для Украины негативную роль. Чуть меньше по Украине ударило снижение цены железной руды, являющейся четвертой позицией нашего экспорта.

— В 2022 и 2023 годах мы о железной руде практически ничего не говорили, потому что не вывозили ее из-за отсутствия возможности экспорта по Черному морю. Но с появлением альтернативного "коридора", когда Россия вышла по черноморской зерновой инициативы, с декабря 2023-го Украина начала поставлять по Черному морю не только продукты питания, но и металлы и железную руду, — говорит экономист.

Он привел интересную цифру: если в первой половине 2023 года Украина в Китай вообще не экспортировала железную руду, то в первой половине 2024-го поставила железную руду на 600 млн долларов.

— С точки зрения глобальной торговли это мелочь, но для Украины 600 млн долларов — это весомый приход денег в страну. Главное, чтобы эти деньги действительно доходили в страну. Потому что одно дело, когда есть экспортное соглашение, а другое — чтобы деньги "зашли", потому что Нацбанк Украины неоднократно говорил, что невозврат своевременно валюты от экспортных операций составляет 7-8 млрд долларов.

И когда мы говорим: откуда у нас такой "рекорд" (в этом году у нас будет абсолютный отрицательный рекорд по сальдо внешней торговли — порядка 25 млрд долларов, возможно даже больше), это в значительной степени из-за того, что несвоевременно возвращаются деньги. Соответственно, есть такой разрыв плюс проседание цен по экспорту нашей ведущей продукции, — отмечает Иван Ус.

Он добавил: если цена сырья в 2025 году повысится, а объемы экспорта Украины сохранятся — нам будет легче обуздать инфляцию и удержать курс доллара.

— В бюджет 2025 года заложен средний курс — 45 грн/долл. "Средний" означает: если мы начинаем 2025-й с курса, грубо говоря, 41 гривня, то завершать его нужно где-то 48 грн/долл. Безусловно, это не самая лучшая история, и отрицательное сальдо внешней торговли влияет на то, что такой сценарий будет. Но если негативное сальдо будет улучшаться, тогда государство может не реализовывать прогнозируемый курс, а сделает его лучше, — предположил главный консультант НИСИ.

Однако он отметил, что украинский опыт свидетельствует: прогнозы если отличаются, то, прежде всего, в более негативную сторону.

— Я не исключаю, что могут быть неплохие цифры — 42-43 грн/долл., но вот дойдет ли [курс] до 45, а то и 48 — тут пока не уверен, — подытожил экономист.

Напомним, глава правления "Глобус банка" Сергей Мамедов предположил, что в первом квартале 2025 года доллар к гривне может составить 42-42,8.