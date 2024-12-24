Байден хочет нанести "прощальный удар" по Путину - The Washington Post

Под санкции может попасть "теневой флот" РФ и не только

Действующий президент США Джозеф Байден перед своим уходом из Белого дома намерен нанести "прощальный удар" по Кремлю. Он задумывается над тем чтобы ввести новые санкции в отношении российских компаний энергетического сектора.

Об этом сообщает издание The Washington Post. Это станет "завершающим ударом в своей финансовой войне против Владимира Путина.

"Суть санкций будет заключаться в том, чтобы нацелиться на так называемый "теневой флот" международных судов, перевозящих российскую нефть в незападные страны, а также на российских экспортеров нефти, которые до сих пор не подвергались санкциям…Варианты также включают отзыв лицензии, позволяющей банкам обрабатывать российские энергетические транзакции", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Америка и европейские партнеры ввели ряд финансовых санкций к российским банкам, оборонным предприятиям, промышленным производителям и другим компаниям. Эти санкции бьют с возрастающей силой: годовая инфляция в России, по официальным данным правительства, должна превысить 9 процентов, а в следующем году возможна рецессия.

Однако энергетический сектор России остался лишь частично затронутым, поддерживая силы Путина на поле боя и минимизируя экономический ущерб внутри страны. Где-то от трети до половины доходов бюджета России поступает от продажи нефти и газа.

"Целью новых масштабных санкций должно стать двузначное снижение экспортных доходов за период от 6 до 12 месяцев", — сказал Питер Харрелл, бывший старший директор по международной экономике в администрации Байдена.

Издание отмечает, что введение санкций в отношении российских компаний энергетического сектора даст новоизбранному президенту Дональду Трампу, вступающему в должность 20 января, дополнительные рычаги давления на президента РФ относительно переговоров о завершении конфликта на территтории Украины.

В то же время администрация Байдена опасается своими действиями спровоцировать новый рост цен на нефть внутри США, отмечает The Washington Post.

Напомним, команда президента США Дональда Трампа ведет переговоры с командой Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского о прекращении российско-украинской войны и установлении мира.

По данным американских СМИ, Трамп всерьез намерен закончить войну перед своей инаугурацией, которая состоится 20 января 2025 года. В то же время в команде Трампа еще не представили Украине конкретный мирный план.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Украины Владимир Зеленский хочет снова поговорить со своим американским коллегой Джозефом Байденом, чтобы донести, что тот еще может пригласить нашу страну в Североатлантический альянс. А готовность Украины к переговорам сейчас сомнительная.