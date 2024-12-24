В Киеве резко ухудшилось качество воздуха - в каких районах нечем дышать (карта)

Важная информация для жителей столицы

Во вторник, 24 декабря, в некоторых районах Киева было зафиксировано ухудшение качества воздуха. В некоторых районах показатели взлетели до "красного уровня".

Об этом сообщает SaveEcoBot, первый в Украине экологический бот для мониторинга информации о разрешительных документах и ​​процедурах промышленных и других загрязнителей окружающей среды.

"Желтый уровень" свидетельствует о том, что уровень загрязненности является выше нормы. Такой воздух может негативно повлиять на те группы людей, которые страдают хроническими заболеваниями и относятся к "чувствительным" категориям.

На данный момент, практически по всей столице фиксируется ухудшение качества воздуха.

При этом в двух районах Киева зафиксирован "красный уровень" загрязнения воздуха, что является очень высоким и опасным показателем.

Такая ситуация наблюдается в Голосеевском районе на проспекте Академика Глушкова и в Святошинском районе по улице Семьи Бунге (до 2022 года — улица Якутская).

Напомним, общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких загрязнителей:

ТЧ2.5 и ТЧ10 (доли пыли)

SO2 (диоксид серы)

NO2 (диоксид азота)

О3 (приземный озон)

CO (оксид углерода)

То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в поселке Вита-Почтовая под Киевом собираются заняться вырубкой лесного массива, который является частью Изумрудной сети Европы. Здесь произрастают 100-летние дубы, а также обитают краснокнижные представители флоры и фауны.